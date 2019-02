Arresto Battisti | indagine su Salvini e Bonafede | pm chiede l' archiviazione

Arresto Battisti - Salvini e Bonafede indagati : chiesta archiviazione : Archiviare, per mancanza di dolo, le posizioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , indagati per la vicenda legata all'arrivo a Ciampino dell'ex ...

Arresto Cesare Battisti - Corona : “Vergognoso - non andava umiliato per fare pubblicità alla politica” : “Vergognoso, il Governo italiano con la questione di Battisti non c’entra nulla. La polizia italiana non ha fatto un c…o detto questo non è che lo fai arrivare senza manette, anche quando uno ha commesso dei reati i diritti sono anche per lui non va umiliato per fare pubblicità a un politico”. Lo ha dichiarato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona alla presentazione del suo libro ‘ Non mi avete fatto ...

Fabrizio Corona ha commentato l'Arresto di Cesare Battisti : l'arresto e l'arrivo di Cesare Battisti in aeroporto a Ciampino, ripreso dalle telecamere e con rappresentanti del Governo, "è stato una cosa vergognosa; si umilia una persona: non è un trofeo di guerra". A dirlo è Fabrizio Corona, ex fotografo dei vip, che questa sera a Milano ha presentato il suo libro "Non mi avete fatto niente". Battisti, secondo Corona - che ha avuto molti problemi con la giustizia - è "una persona che ha sbagliato, e ...

Arresto Battisti - Formigli contro Salvini e Bonafede : "Una scena di caccia" : Non si spengono le polemiche attorno all’Arresto di Cesare Battisti. A far discutere è ancora il suo ritorno in Italia, con l’accoglienza all’aeroporto di Ciampino accompagnata dalla presenza dei ministri Salvini e Bonafede e da un video celebrativo postato sui social dal responsabile del dicastero della Giustizia.Giovedì sera Corrado Formigli non ha usato mezze parole e ha definito l’accaduto “una scena di caccia”, dove evidentemente la ...

Arresto Battisti - il video di Bonafede svelerebbe il volto di un agente sotto copertura : Continua a far discutere il video divulgato dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nelle scorse ore. Il filmato che "celebra" l'Arresto dell'ex latitante in fuga Cesare Battisti e ne mostra lo sbarco all'aeroporto di Ciampino (Roma) rivelerebbe anche l'identità di un agente in borghese che opera sotto copertura. Il Parlamento ha già depositato, in proposito, un'interrogazione al governo mentre la Camera Penale di Roma ha già annunciato ...