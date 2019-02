Arrestati gli autori dell' agguato a Manuel Bortuzzo

Mamma guarda mentre marito uccide a pugni il figlio : entrambi Arrestati per omicidio : Secondo l'accusa, l'uomo ha picchiato brutalmente il piccolo mentre la donna era presente durante il pestaggio e ha fatto finta di nulla. I due hanno chiamato i soccorsi solo quando il piccolo è svenuto ma era ormai troppo tardi: hanno fatto finta di averlo trovato esanime in culla.Continua a leggere

Operazione Default - della Guardia di Finanza - a Messina : i nomi degli Arrestati : Gli appartenenti al Comando Provinciale, della Guardia di Finanza di Messina, hanno posto in essere il provvedimento dell'Operazione Default, firmato dal g.i.p. del locale Tribunale, dottoressa Maria ...

TRAPANI : OPERAZIONE "BAD BOYS"Arrestati DAI CARABINIERI PADRE E FIGLIO : "Avevano personalizzato lo stupefacente spacciato apponendovi i propri adesivi personalizzati con la scritta BAD-BOYS, emuli dei più famosi trafficanti di droga visti nelle serie TV." I CARABINIERI ...

Torre Annunziata - Droga - Arrestati marito e moglie. Sequestrati oltre 2mila euro : Controlli dei carabinieri a Torre Annunziata, Trecase e Boscotrecase. Impegnato anche il nucleo cinofilo di Sarno. Due le persone arrestate. In totale sono state effettuate 11 perquisizioni ...

‘Ndrangheta in Valle d’Aosta - il gip sugli Arrestati : “Lo scopo del progetto era prendere il potere e governare” : “Lo scopo di tale progetto dei membri del locale è chiaramente quello di prendere il potere e governare la Valle d’Aosta e, in ultima analisi, di favorire ditte e società legate o vicine all’organizzazione per ottenere lavori pubblici; in altri termini, controllare ampi settori della vita politica ed economica della Valle d’Aosta”. Così scrive il gip di Torino Silvia Salvadori nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato ...

’Ndrangheta - Arrestati in Valle d’Aosta un consigliere regionale e altri politici : Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Gruppo Aosta e del Ros stanno eseguendo degli arresti in Valle d’Aosta, a Torino e San Luca nell’ambito di un «sodalizio ‘ndranghetistico operante in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della famiglia «Nirta-Scalzone» di San Luca (Reggio Calabria) con collegamenti in Piemonte ...

Calcio - Arrestati 5 ultrà del Bari per gli scontri con la tifoseria di Messina : Coinvolti negli scontri con alcuni tifosi messinesi che avvennero nella città dello Stretto il 21 ottobre e il 4 novembre scorsi. Per gli stessi fatti il questore Mario Finocchiaro aveva emesso 18 Daspo

Cagliari - bimba rom di 20 mesi scomparsa : Arrestati i genitori con l’accusa di omicidio : Non deve essere stata una vita facile quella di Esperanza: 20 mesi passati in un vecchio furgone malconcio, tra la ruggine e la sporcizia, insieme ai quattro fratelli maggiori ed ai genitori. Non avevano una dimora fissa e, come d’abitudine per i rom, si spostavano di continuo in Sardegna. Poi, lo scorso 23 dicembre, un rogo ha distrutto la loro casa su quattro ruote: si diceva che dentro ci fosse la bambina, ma gli uomini della squadra mobile ...

Napoli - in cella la coppa dello spaccio : marito e moglie Arrestati con il carico di cocaina : Avevano appena ceduto una dose di cocaina a un 30enne, su via Agnano Astroni, quando sono stati boccati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero: sono stati arrestati così Domenico ...

