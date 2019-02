Arianespace | Ariane 5 | successo il primo lancio del 2019

ilfogliettone

(Di giovedì 7 febbraio 2019)delper il razzo europeo5 che, partendo dallo spazioporto di Kourou in Guyana francese, ha messo in orbita due satelliti per telecomunicazioni: il saudita Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 e il GSAT-31 dell'Indian Space Research Organization (ISRO). Si è trattato della missione numero 103 nella lunga carriera dell'5, iniziata alla fine degli anni '90. Ad oggi sono 374 i satelliti geostazionari messi in orbita. Stéphane Israel, Ceo diha sottolineato l'affidabilità raggiunta dal lanciatore che, con questa quinta generazione, celebra il 40esimo anniversario deldi un razzo, divenuto un punto di riferimento per ildi satelliti per telecomunicazioni geostazionari.Il satellite Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 (HS-4/SGS-1) è composto da due payload, con zone di copertura che ...