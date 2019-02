Apple sta iniziando a vendere iPhone usati anche in Italia Ecco tutti i dettagli

Apple Watch salva la vita a un giornalista norvegese : Apple Watch Series 4, la prova in anteprima Bruno Ruffilli, Stefano Scarpa Copyright © 'Essere uno dei pochi al mondo - ha scritto il giornalista nell'edizione finlandese di Computerworld - che è ...

Secondo un analista Apple dovrebbe acquisire Activision : A quanto pare Apple starebbe prendendo sul serio il mercato del gaming. Apparentemente, iPhone Touch potrebbe essere rivisitato come un palmare da gioco e l'azienda potrebbe anche investire nel proprio servizio di cloud gaming. Ma un analista di J.P. Morgan ha suggerito qualcosa di molto più ambizioso.Come riporta Gamingbolt, parlando in risposta al calo delle vendite di iPhone dello scorso trimestre, l'analista di J.P. Morgan, Samik Chatterjee, ...

Perché Apple sta abbandonando il progetto dell’auto a guida autonoma : Correva l’anno 2015 quando i rumor sull’arrivo sul mercato di un’auto elettrica Apple con sistema di guida semiautonomo si facevano sempre più esistenti. Dalle parti di Cupertino stavano effettivamente pensando di costruire un veicolo con il celebre marchio della mela morsicata. Il nome in codice con il quale era stato contrassegnato l’avvento della Apple nel settore automobilistico era Project Titan. Insomma, quello che ...

Apple - i conti traditi dagli iPhone nonostante la crescita nei servizi : Apple ha archiviato un bilancio del suo primo trimestre fiscale, chiuso a dicembre, che ha evidenziato le sfide ancora irrisolte davanti al gruppo. Sfide che non possono essere sottovalutate neppure davanti a un guadagno del 5,5% da parte del titolo nel dopo mercato di ieri notte, con gli investitori che nei conti hanno visto per il momento esorcizzate eccessive paure...

AirPods 2 - la Apple ci sta lavorando/ "Hey Siri" e novità per il fitness : la seconda generazione di cuffie : Le AirPods di Apple sono tra i migliori prodotti creati all'azienda con sede a Cupertino, a breve arriverà la seconda generazione con 'Hey Siri' integrato.

WeChat vuole “spodestare” Apple dai suoi stessi iPhone : (Photo credit should read RICHARD A. BROOKS/AFP/Getty Images) In un territorio difficile come quello cinese Apple potrebbe presto avere problemi non solo per via della concorrenza di produttori come Huawei e Oppo, ma anche sul fronte del software e dei servizi. È il timore che alcuni analisti hanno espresso dopo l’ultimo aggiornamento di WeChat, l’app di messaggistica istantanea che in Cina va per la maggiore e che in realtà negli ...

Nostalgia Apple : 35 anni fa lo spot '1984' lanciava il Macintosh : Trasmesso solo una volta, il 24 gennaio, presentava il più rivoluzionario di tutti i computer, facile da usare

iPod Touch : Apple starebbe puntando al mercato dei videogiochi? : Tornano in primo piano le voci di corridoio che vedrebbero Apple impegnata a lavorare su una nuova generazione di iPod Touch, dopo che l'ultimo modello era stato immesso sul mercato nel 2015. Gamingbolt, infatti, riferisce che la società di Cupertino ha esteso il marchio iPod Touch alle categorie delle "unità portatili per giocare a giochi elettronici" e delle "console portatili". L'iconico brand di lettori musicali Apple, tuttavia, dispone già ...

Apple - prima dell’estate i nuovi iPad e iPad Mini : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) È dal 2015 ormai che il tablet compatto iPad Mini non viene aggiornato. La categoria delle tavolette mignon ha sicuramente perso popolarità con l’aumentare delle dimensioni medie degli smartphone, ma più di tre anni senza un nuovo modello sono un’eternità nel settore. Fortunatamente nel 2019 l’attesa di chi aspettava un nuovo gadget della serie potrebbe giungere al termine: secondo alcune ...

L'iPod sta per tornare - in arrivo un nuovo modello da Apple : Quattro anni dopo l'ultimo aggiornamento, Apple sarebbe pronta a rilanciare la propria presenza nel mercato dei lettori mp3 con un nuovo iPod. Secondo un'indiscrezione riportata dal blog giapponese Macotakara, la Mela sarebbe pronta a lanciare in primavera la settima generazione di iPod Touch: ancora non si conoscono dettagli precisi su come sarà il dispositivo e quali possono essere le specifiche tecniche ma sono bastati i rumors ...

Apple - arriva la prima cover batteria per XS - XS Max e XR/ Prestazioni da urlo per gli ultimi melafonini : Apple, arriva la prima cover batteria per XS, XS Max e XR. Prestazioni da urlo per gli ultimi melafonini americani grazie alle nuove cover

Apple ogni giorno acquista 50 posti per i voli per Shanghai : E questo restituisce anche una fotografia di quanto una azienda con 130mila dipendenti - in parte dipendenti degli Apple store presenti in tutto il mondo - abbia bisogno ogni giorno di viaggiare. I ...

Apple taglia del 10% la produzione di iPhone. In vista un altro trimestre difficile : Ancora tagli, ancora notizie che suggeriscono un primo trimestre 2019 complicato per Apple. La Mela avrebbe comunicato ai suoi fornitori una riduzione della produzione del 10% tra gennaio e marzo. Lo ...

La linea continua che spiega perché Apple sta puntando sui servizi : perché si parla tanto di servizi Apple? La risposta , anzi, le risposte, sono in questo grafico, elaborato da Recode attingendo ai dati della Mela. In poche parole: i servizi sono, a oggi, l'unico ...