Andrea Bocelli | figli | età | moglie e vita privata Chi è il tenore

Andrea Bocelli consegna al figlio Matteo il "chiodo" che indossò 25 anni fa a Sanremo : Andrea e Matteo, padre e figlio. Sul palco dell'Ariston l'emozione viaggia veloce e protagonista è la famiglia Bocelli. Il celebre tenore, dopo il duetto con Claudio Baglioni, si è esibito insieme al figlio Matteo, di 21 anni, nel successo Follow me. E ha ricordato la sua prima performance a Sanremo, 25 anni fa. "Se quella sera nessuno si fosse alzato in piedi, forse non sarebbe successo niente", ha detto ringraziato l'Ariston in ...

Standing ovation per Andrea Bocelli a Sanremo : il duetto con Claudio Baglioni e il regalo portafortuna a Matteo (video) : Andrea Bocelli duetta con Claudio Baglioni nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. Il tenore italiano è ospite insieme a suo figlio Matteo ma, prima di regalare al pubblico italiano l'esibizione sulle note di Fall on me, duetta con il direttore artistico Claudio Baglioni. Già in conferenza stampa, Bocelli aveva anticipato che avrebbe cantato con il "dirottatore" artistico di questo Festival ma non aveva anticipato il titolo ...

Sanremo 2019 - atroce gaffe di Claudio Bisio con Andrea Bocelli : il gesto in diretta che gela la sala : "Bisio che fa ciao con la mano a Bocelli senza dire "CIAO" è il vincitore della serata. Chiudete il televoto". Lo scrive il sempre attento Domenico Naso su Twitter. Come è noto, Bocelli è non vedente. Il grande tenore italiano si è esibito con il figlio. Venticinque anni fa Andrea Bocelli faceva la

Festival di Sanremo 2019 - ecco chi è Matteo - il figlio di Andrea Bocelli che ha debuttato all’Ariston : Andrea Bocelli è stato uno degli ospiti più attesi di questo Festival di Sanremo 2019 e accanto a lui sul palco dell’Ariston c’era il figlio Matteo, che interpreta con lui il brano “Fall on me“. Modello, cantante, ma soprattutto figlio di uno dei tenori più famosi al mondo: Matteo è stato accolto da un’ovazione del pubblico. 21 anni ed è nato dal primo matrimonio di Andrea con Enrica Cenzatti e ha un fratello ...

Andrea Bocelli e il Festival di Sanremo : 'Non potrei mai fare il direttore artistico' : Andrea Bocelli e il suo giovane figlio sono sul palco del Festival di Sanremo come ospiti, ma Andrea Bocelli chiarisce che non sarebbe disposto a fare il direttore artistico in quanto ritiene di non esserne capace. Andrea Bocelli dichiara "Non potrei fare il direttore artistico, sarebbe come se facessi il chirurgo" Andrea Bocelli è accompagnato dall'amata moglie Veronica e da suo figlio Matteo, col quale si gode la fama, gli scatti dei ...

Sanremo 2019 - il figlio di Andrea Bocelli : «Padre severo - ma mi è servito» : Matteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo Bocelli«Dovesse andar male, ci sono sempre i trattori dell’azienda di famiglia». Se il cognome che porta gli si rivolterà contro, Matteo, figlio del maestro Andrea Bocelli (avuto dalla ex moglie, Enrica Cenzatti), ha già in tasca il piano B. Che smorza tensioni, aspettative, il suo ...

Andrea Bocelli a Sanremo : "Io direttore artistico? Sarebbe come chiedermi di fare il chirurgo" : Sale la tensione all'Ariston, ma c'è chi pensa anche a smorzare il clima prima della serata de'esordio della 69° edizione del Festival di Sanremo. come riportato dall'AGI, Andrea Bocelli, è intervenuto in conferenza stampa e ha dichiarato di non voler diventare il direttore artistico della kermesse: "Sarebbe come chiedermi di fare il chirurgo". Una risposta secca e chiara sulla questione.Questa sera il tenore sarà ospite ...