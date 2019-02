Analisi Tecnica | Euro FX Future del 5 02 2019

Analisi Tecnica : BTP Future del 5/02/2019 : Chiusura del 5 febbraio Debole la giornata del 5 febbraio per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che porta a casa un calo dello 0,35%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 5/02/2019 : Chiusura del 5 febbraio Seduta decisamente positiva per il derivato sui principali titoli europei , che ha terminato in rialzo dell'1,71%. Le implicazioni di breve periodo del Future sull' EuroStoxx 50 ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 5/02/2019 : Chiusura del 5 febbraio Bene il derivato sui titoli Tech americani , con un rialzo dello 0,97%. La tendenza di breve del Future sull' E-mini Nasdaq 100 è in rafforzamento con area di resistenza vista a ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 5/02/2019 : Chiusura del 5 febbraio Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano , in guadagno dell'1,16% sui valori precedenti. Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 5/02/2019 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Peggiora la performance del cross Euro / Dollaro USA , con un ribasso dello 0,24%, portandosi a 1,1408. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 5/02/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 19.765, in lieve aumento dello 0,98%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 5/02/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Mosca , portandosi a 2.548,91. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 4/02/2019 : Chiusura del 4 febbraio Andamento annoiato per il derivato sui principali titoli europei , che chiude la sessione in ribasso dello 0,44%. Tecnicamente, il Future sull'EuroStoxx 50 è in una fase di ...