Ambrosini | Milan cresciuto con Gattuso E se l' Inter non riparte

Ambrosini : 'Pesante che il Milan ceda Higuain : se non si va in Champions...' : Massimo Ambrosini , a Sky Sport, ha parlato così del Milan : 'Il Milan in rosa ha Cutrone che vive della grinta. Il Milan ha fatto due operazioni che devono portare il Milan in Champions, altrimenti la valutazione è di un altro ...

Ambrosini : “Ibra al Milan? Non sono sicuro abbia voglia” : Intervenuto dagli studi Sky Sport sul caldo argomento del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, l’ex calciatore e capitano rossonero, Massimo Ambrosini, ha detto la sua. Queste le sue parole: “Non sono sicuro che Ibrahimovic, alla sua età, abbia ancora voglia di rimettersi in gioco in una grande squadra come il Milan – le parole di Ambrosini, che conclude –. Prima di rivederlo in rossonero, sarebbe interessante capire ...