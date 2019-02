Alta velocità | alta tensione | la verifica costi benefici inviata in Francia Salvini | ' a

Treno ad Alta velocità travolge un uomo - traffico ferroviario in tilt tra Bologna e Padova : Un Treno Frecciarossa, partito da Roma e diretto a Venezia, ha investito un uomo per cause ancora in via di accertamento a Poggio Renatico, nel Ferrarese, causando disagi alla circolazione ferroviaria. Il traffico su rotaia è sospeso fra Ferrara e San Pietro in Casale (Bologna) e i treni ad alta percorrenza vengono deviati su Verona. Previsti ritardi fino a 120 minuti.Continua a leggere

ETR 700 Frecciargento - pre-esercizio : Mi-BO in Alta velocità e su "adriatica tradizionale" : L'ETR 700 di Trenitalia nella sua definitiva livrea Frecciargento è da poco più di 24 ore in piena fase di cosiddetto pre-esercizio necessario a ottenere il via libera definitivo all'utilizzo in linea ...

Fermare l'Alta velocità tra Maduro e l'Italia : Dimmi che Venezuela hai in mente e ti dirò che politico sei. L’incredibile decisione del governo italiano di non riconoscere Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela – la scorsa settimana l’esecutivo italiano ha posto il veto al riconoscimento collegiale del nuovo governo da parte dell’U

Tav - scontro ad Alta velocità nel governo : il "no" definitivo si avvicina : M5s e Lega ai ferri corti, Conte prova a mediare. Esito negativo del rapporto costi-benefici, secondo le anticipazioni: ecco...

Toninelli all'attacco sulle grandi opere. 'Più dell'Alta velocità serve la manutenzione della rete' : Continua lo scontro fra Lega e M5s. Il ministro delle Infrastrutture oggi era a Pioltello, a ricordare la tragedia ferroviaria in cui morirono 46 persone

Alta velocità a rilento - imprese pronte a fare causa : Per il M5s è "la più grande mangiatoia degli ultimi anni", per la Lega è "fondamentale" per i cittadini. L'incertezza del governo gialloverde sulle grandi opere rischia congelare anche i progetti sulla Tav veneta, la Brescia-Verona. Ora però sono anche i costruttori ad alzare la voce e a minacciare, in caso di stop, l'estrema ratio: andare il tribunale.Infatti, nonostante il contratto firmato nel giugno scorso fra il consorzio Cepav Due, ...

Tav - Foietta : La Torino-Lione è non Alta velocità - è una favola : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Alta velocità Brescia-Verona - aggiudicato ad Alstom nuovo contratto : nuovo contratto di appalto per l'Alta Velocità Brescia-Verona , per la quale è stata selezionata la tecnologia Alstom sviluppata nei tre siti di Bologna, Roma e Lecco. Alla compagnia ferroviaria ...

‘Accordi&Disaccordi’ - Di Battista su Nove : “Il Tav non si deve fare - il treno ad Alta velocità serve al Sud” : “Il tav non si deve fare, per niente. Si deve fare una bella ferrovia Catania-Palermo, seria, perché anche i cittadini siciliani sono italiani. I siciliani ci mettono ore, anzi non lo prendono il treno. Non sono contrario all’alta velocità, magari Roma-Matera. Queste sono le urgenze, non portare le mozzarelle a velocità supersonica”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di ...

Ricucire il Paese/L'Alta velocità non sia lo scippo del Nord ai danni del Sud - di Gianfranco Viesti : C'è, naturalmente, l'azione politica della Lega, che rimane un partito che ha molto più a cuore gli interessi dei suoi tradizionali territori di insediamento rispetto al resto del Paese, e che ...

Il referendum sull’Alta velocità ora è un'ipotesi molto concreta : Si riaccende il dibattito sulla Tav Torino-Lione in attesa di conoscere l'esito dell'analisi costi-benefici voluta dal governo. Il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ribadisce la necessità di una decisione rapida da parte del governo "che ora non ha più alibi, i dati tecnici ci sono, li completi e poi dica un sì o un no". Il ritorno delle madamin In caso di parere negativo, Chiamparino si ...