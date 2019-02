Allarme Venezuela | lo scontro Guaidó-Maduro incrementa la crisi umanitaria

Blastingnews

: || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Venezuela e prigionieri politici: le storie e le denunce Venezuela e prigion… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Venezuela e prigionieri politici: le storie e le denunce Venezuela e prigion… - corneliride : 30 novembre 2017 Venezuela, gli oppositori di Maduro torturati e perseguitati: l'allarme delle ong - infoiteconomia : Venezuela nel caos: allarme petrolio. Cresce il rischio tensioni Usa-Opec -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Caracas: l'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione di Juanha approvato un piano di aiuti in ambito alimentare e sanitario, per porre rimedio all'emergenza. L'Assemblea nazionale costituente ha poi designato una commissione che si impegnerà a svolgere un referendum consultivo sullo svolgimento anticipato delle elezioni legislative, previste per il 2020.si oppone su entrambi i fronti: "No a elezioni anticipate, nessuna influenza americana nel Paese". Il piano di aiuti infatti includerebbe l'intervento statunitense.Cronistoria della situazionena 5 marzo 2013, Caracas: muore Hugo Chavez. Dittatore socialista secondo alcuni, populista autoritario secondo molti, fu storicamente il presidenteno che fece la storia del suo Paese.14 aprile 2013: viene eletto presidente Nicolás, delfino di Chavez, economicamente, socialmente e ...