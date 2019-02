Al via la stagione del ciclismo su Eurosport | tre tappe nella Penisola iberica

Lunga notte per Fortnite : terremoti tra il 5 e 6 febbraio - Stagione 8 al via? : I giocatori di Fortnite hanno passato una notte assolutamente movimentata. Ci riferiamo a quella tra il 5 e il 6 febbraio 2019, che ha visto la Battaglia Reale di Epic Games sconvolta da un cataclisma naturale. Come già molti dataminer avevano previsto nei giorni scorsi, sulla grande isola che ospita gli scontri a fuoco tra gli utenti si sono infatti abbattuti ben due violenti terremoti. Sono dunque state tantissime le segnalazioni da parte ...

Cardinal - quando leggerai queste parole : al via la terza stagione : Da martedì 5 febbraio 2019 torna ancora su laF (Sky 135), in prima tv assoluta il tormentato detective John Cardinal, interpretato da Billy Campbell (nominato miglior attore agli International Emmy Awards 2018), con l’attesa terza stagione Cardinal – quando leggerai queste parole. La serie thriller canadese che ha conquistato critica e pubblico e tratta dai romanzi di Giles Blunt (edito ora in Italia da Sperling & Kupfer), coproduttore ...

The Good Doctor 2 : la nuova stagione al via con Freddie Highmore anticipazioni : Arriva anche in Italia la seconda stagione di The Good Doctor fatta ancora una volta di 18 episodi: attesissima dopo il successo della prima anche nel nostro Paese va in onda domenica 3 febbraio alle 21,20 su Rai2. The Good Doctor infatti ha fatto segnare in prima visione estiva un’ultima punta da 4 milioni di spettatori e un esordio da ben 5 milioni facendo entrare nel cuore degli italiani il personaggio di Shaun Murphy (interpretato da ...

Santii : esce la seconda stagione del loro viaggio artistico e seriale : Studio, Santii si basa sull'idea di creare un mondo multimediale composto da collaborazioni con artisti provenienti da tutto il mondo, direzione di videoclip, creazione contenuti visuali che saranno ...

Al via la nuova stagione del Rugby 6 Nazioni. Tutte le gare diretta su DMAX : Si alza il sipario sulla nuova stagione del Rugby più blasonato al mondo e Discovery Italia è in prima linea per offrire alla platea televisiva di appassionati lo spettacolo unico del Guinness Sei Nazioni 2019. Il torneo in cui le sei Squadre Nazionali europee più forti - Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia - si affrontano a viso aperto in una corsa lunga due mesi, apre le danze...

Al teatro Gassman di Borgio al via la stagione teatrale ragazzi : Abbonamento: • 30 Euro , relativo a 6 spettacoli, esclusi gli spettacoli del Barone Rampante, PREVENDITA E' possibile preacquistare i biglietti e gli abbonamenti: -al prezzo del biglietto verrà ...

Cecilia Gasdia : 'Con Don Giovanni - al via la stagione dell'Arena di Verona' : Domenica 27, al Teatro Filarmonico, Don Giovanni inaugura ufficialmente la stagione lirica 2019 della Fondazione Arena di Verona. Il capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart torna in scena nella città ...

ESPORTS WRC POWERED BY HYUNDAI : via alla quarta stagione : Bigben e Kylotonn sono orgogliose di annunciare che la nuova stagione di ESPORTS WRC POWERED by HYUNDAI partirà oggi 24 gennaio durante il leggendario Rally di Monte Carlo, primo appuntamento della stagione 2019 del FIA World Rally Championship. Nella scorsa stagione, più di 6.000 giocatori si sono affrontati in tutto il mondo su WRC 7, titolo ufficiale della WRC. alla fine, ...

Inter - Spalletti via a fine stagione. Al suo posto Mourinho o Conte : A meno di un finale di stagione strepitoso e ricco di successi il prossimo anno sulla panchina nerazzurra ci sarà un cambio

WRC - la nuova stagione al via : il Rally di Montecarlo in diretta su DAZN : La 47esima edizione del mondiale Rally è alle porte. Il nuovo campionato iridato partirà infatti tra due giorni con la prima delle 14 tappe complessivamente previste, per concludersi poi a novembre in Australia. Un appuntamento riguarderà anche l’Italia e sarà ad Alghero per il sedicesimo Rally di Sardegna fissato a metà giugno. Da sei anni di fila il pilota francese Sebastien Ogier è il campione del mondo in carica, mentre il titolo costruttori ...

Davos - Bolsonaro : al via la stagione delle riforme - apriremo l'economia del Brasile : Forum economico mondiale. "Dobbiamo aprire l'economia del Brasile che è ancora relativamente chiusa", attrarre investimenti dall'estero, con un programma di governo basato sulla riforma della sicurezza sociale e del fisco, sulla "riduzione del ...

Il capolavoro di Schubert per «viaggiare» alla Scala nella stagione del balletto : Un cartellone che fa incursioni nel tradizionale, vedi spettacoli come «Giselle» , dal 17 settembre all'8 ottobre, e «Onegin» , dal 24 ottobre al 10 novembre, poi ancor prima le novità: «Woolf Works» ...

L'Amica Geniale : al via i casting comparse per la seconda stagione : Visto il grande successo della prima serie de “L’amica Geniale“ tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, è stata confermata la messa in onda della seconda serie che avrà come titolo “Storia del nuovo cognome”. Il titolo è stato tratto dal secondo dei quattro romanzi di Elena Ferrante dal quale verrà tratta anche l'ispirazione per la stesura degli episodi della seconda serie. La prima serie, raccontata nel dettaglio grazie alla ...