Aeroporto Firenze | Toninelli dà un calcio al Giglio Magico | Rivedere la

Aeroporto Firenze - ok dei tecnici alla nuova pista. Ma Toninelli aspetta l’analisi costi-benefici (con M5s e Lega divisi) : Via libera alla nuova pista dell’Aeroporto di Firenze. Voluta dall’ex sindaco Matteo Renzi, dal suo successore Dario Nardella, ma ora anche dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Il primo ok è arrivato ora dalla conferenza dei servizi, riunita al ministero dei Trasporti e ora il dossier passerà nelle mani di Danilo Toninelli che dovrà prendere la decisione politica definitiva sulla fattibilità dell’opera. In piccolo, ...

Toscana Aeroporti : Aeroporto di Firenze - concluso l'iter autorizzativo : "E' il coronamento di un progetto atteso da oltre 50 anni che consentirà a Firenze di avere un Aeroporto adeguato al prestigio della città e della regione Toscana nel mondo. Un'infrastruttura che si ...

Firenze contro Toninelli contrario a denaro pubblico per potenziamento Aeroporto : ... aggiungendo che "trattandosi di un aeroporto profittevole, non si capisce perché metterci 150 milioni di soldi pubblici" , ha scatenato le risposte del mondo politico e amministrativo toscano. Il ...

Aeroporto di Firenze - Toninelli : "Niente soldi pubblici". Nardella : "Fazioso e arrogante" : Botta e risposta tra il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sulla questione dell'Aeroporto di Firenze. "Rafforzeremo il polo aeroportuale di Pisa e ...

Tranvia Firenze - inaugurazione T2 Stazione-Aeroporto l'11 febbraio presente Mattarella : Teleborsa, - Seconda linea del nuovo tram di Firenze gratis per tutti nelle prime due settimane di servizio, fino al 24 febbraio compreso. "Un piccolo gesto per ringraziare i fiorentini , per aver ...

Maltempo Firenze : l’Aeroporto torna operativo - il giardino di Boboli chiuso per ghiaccio : Il giardino mediceo di Boboli a Firenze è chiuso in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo ha stabilito la direzione delle Gallerie degli Uffizi. Salvo diverso ordine, la riapertura è prevista per domani. In considerazione della situazione meteo, l’aeroporto di Firenze è tornato alla piena operatività intorno a mezzogiorno. Disagi stamani erano stati causati dalla nebbia: dirottati o cancellati i voli in arrivo e in ...

Aeroporto Firenze - ancora un rinvio per il masterplan : ancora qualche giorno per il masterplan dell'Aeroporto di Firenze , gestito da SAT - Società Toscana Aeroporti, che prevede la costruzione di una nuova pista di 2.400 metri, parallela e convergente ...

Nebbia a Firenze : disagi in Aeroporto : A causa della Nebbia si registrano disagi all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze: 2 i voli in arrivo cancellati, 6 quelli dirottati e 4 in ritardo. Sei i voli in partenza cancellati, uno è stato dirottato e 3 segnalano ritardo. L'articolo Nebbia a Firenze: disagi in aeroporto sembra essere il primo su Meteo Web.

Aeroporto di Firenze : delibera per superare l’ultimo ostacolo : Il nuovo ponte sull’Arno a Signa e la bretella di collegamento tra la Fi-Pi-Li e la strada regionale 66 si

Doppia stoccata di Toninelli a Salvini : "Non conosce il dossier sull'Aeroporto di Firenze. Tassisti preoccupati dalla sua visita a Ncc" : La nuova pista per l'aeroporto di Firenze Peretola, 'sponsorizzata' dallo stesso vicepremier Matteo Salvini? "E' sempre bello dire 'costruiamo una cosa nuova', è suggestivo, ma servono 150 milioni, con i soldi dei cittadini la facciamo solo se serve". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista all'Adnkronos.Su Peretola "è in corso un'analisi costi benefici. E' un aeroporto collegato ...

Salvini smentisce i suoi e dice sì al potenziamento dell’Aeroporto di Firenze : Roma. Matteo Salvini cambia rotta alla posizione della Lega sugli aeroporti toscani. Dopo giorni di duelli, anche interni, al Carroccio, il segretario prende parola e dice che lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze non è in discussione. “L’Italia ha bisogno di più porti, più aeroporti, magari coordin