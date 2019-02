Adrian di Adriano Celentano sospeso per le 2 settimane di Montalbano | ufficialmente

Adriano Celentano sta male : si ferma la serie Adrian : La serie 'Adrian' si ferma momentaneamente per problemi di saluti di Adriano Celentano: così uno stringato comunicato di...

Adriano Celentano è malato. E la serie Adrian non va in onda : Si ferma Adrian. La serie in onda su Canale5 non andrà in onda per almeno due settimane. La notizia è appena stata diffusa dal Clan Celentano e da Mediaset. Il motivo? Il cantante ha problemi di salute e per questo lo show non può continuare.Lo stop è solo momentaneo. Passate le due settimane "prescritte dai medici curanti", Adrian tornerà di nuovo in onda.A mettere a letto Adriano Celentano è una influenza stagionale che, però, a quanto pare ...

Adrian - Adriano Celentano e l'ossessione per il denaro : 'Quei soldi non gli sarebbero arrivati - e così...' : Caro Celentano, mille pensieri mi affollano la mente mentre decido di scriverti, perché mille sono le cose che vorrei dirti. La tua musica ha fatto da colonna sonora alla mia vita, hai regalato agli ...

Adrian - quarta puntata lunedì 4 febbraio : anticipazioni trama della serie di Adriano Celentano : lunedì 4 febbraio, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.25, va in onda la nuova puntata di Adrian, la serie evento animata ideata, scritta e diretta dal leggendario cantante Adriano Celentano. Siamo vicinissimi al giro di boa, visto che il progetto della serie prevede una prima (e unica? Chi lo sa) prima stagione da sette puntate la serie proseguirà per altre cinque settimane, sempre di lunedì sera. Nonostante gli ascolti non proprio ...

Adriano Celentano : età - moglie e figli. Cosa fa oggi - le curiosità : Adriano Celentano: età, moglie e figli. Cosa fa oggi, le curiosità Carriera e vita privata Adriano Celentano È davvero difficile trovare qualcuno che non conosca Adriano Celentano. Cantante, attore, showman, il Molleggiato è al centro della scena artistica del nostro Paese da decenni. Dai lontani anni ’50 ad oggi si è perso il conto dei suoi successi tanto da essere oramai considerato uno dei pilastri della musica leggera italiana. ...

Manca di umiltà! Maurizio Costanzo massacra Adriano Celentano : Adrian, lo show-cartoon di Celentano, non solo non decolla, ma continua a collezionare le critiche di colleghi e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Dopo l'attacco arrivato da Vittorio Sgarbi e le distanze prese da Milo Manara, ora è Maurizio Costanzo a dire la sua, senza troppi giri di parole. Se mettiamo a confronto Adrian, il cartone di e con Adriano Celentano e 55 passi nel sole, con Al Bano, ci rendiamo conto della netta vittoria, ...

Adriano Celentano demolito da Naike Rivelli : 'Che razza di uomo. Quando stava con mia madre...' : Dagli spettacoli è poi passata a parlare della sua vita sessuale , o per meglio dire della sua astinenza , dato che ha detto di non fare s***o da ben 2 anni. "Sono rimasta talmente stranita dalla mia ...

Adrian gli ascolti precipitano : Adriano Celentano perde 3 milioni di spettatori : Ieri, lunedì 28 gennaio, è andata in onda la terza puntata del programma e della serie di Adriano Celentano "Adrian". Dando uno sguardo a quelli che sono stati gli ascolti, è possibile evidenziare che Celentano abbia perso 3.000.000 di spettatori dalla prima alla terza puntata. Lo share di Canale 5, infatti, è rimasto fermo all'11%, risultato davvero deludente se paragonato a quello raggiunto dagli avversari. Celentano perde 3.000.000 di ...

Finalmente Adriano Celentano ha cantato ma gli ascolti della terza puntata di Adrian sono ugualmente disastrosi (video) : Niente da fare, il "sabotaggio" ormai è completo: Finalmente Adriano Celentano ha cantato nell'anteprima della terza puntata di Adrian, concedendosi al pubblico del Teatro Camploy di Verona e a quello di Canale5 per un paio di canzoni, ma gli ascolti non risalgono, anzi, continuano a crollare a picco. Nonostante sia stata allungata l'anteprima in diretta da Verona fino alle 22.40, con l'aggiunta di un'ospite femminile accanto ai comici già ...