huffingtonpost

: Un giorno non lontano lo share di Sanremo sarà del 100%, per ragioni sociodemografiche. - lucasofri : Un giorno non lontano lo share di Sanremo sarà del 100%, per ragioni sociodemografiche. - smjlent : Io comunque mi immagino lo stato d’animo di Ultimo che un anno non era nessuno, l’anno dopo è arrivato primo a Sanr… - AlessioRossi78 : RT @HuffPostItalia: A Sanremo è il giorno dell'autocritica. Baglioni, Bisio e Raffaele: 'Troppo tesi, possiamo far meglio' -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) A, nonostante il sole splendente, non tira una bella aria. Il carrozzone del Festival ha un buonche forse non si aspettava, nonostante tutti i protagonisti in conferenza stampa si siano poi affrettati a dire il contrario. Gli ascolti hanno fatto registrare un brusco calo rispetto alla prima seratao scorso anno, sempre targata Claudio, e i commenti dei giornalistie varie testate non sono stati benevoli nei confronti di un avvio privo di mordente e con pochi guizzi. "Ripetere il recordo scorso anno era pressoché impossibile", dice sorridente la direttrice di Raiuno Tiziana De Santis, "ma è fra i migliori degli ultimi cinque anni".Eppure all'arrivoo squadrone nel Roof Garden'Ariston, i volti non sono rilassati:è teso (fra le stradine dic'è chi vocifera di porte sbattute e lamentele da parte ...