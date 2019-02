Zaniolo-Juventus | Paratici fa sul serio | folle offerta bianconera

juvedipendenza

: Paratici 'dimentica' la lista della #Juventus al ristorante ? Tra gli obiettivi bianconeri Milinkovic-Savic, Chies… - GoalItalia : Paratici 'dimentica' la lista della #Juventus al ristorante ? Tra gli obiettivi bianconeri Milinkovic-Savic, Chies… - StoriaAmore79 : Juventus, assalto a Zaniolo: 40 milioni più un giocatore di lusso per convincere la Roma! Siete d'eccordo? - VAMOSLLORENTEF : Juve, pronto l’assalto a Zaniolo! 40 milioni più un giocatore per convincere la Roma, ecco tutti i dettagli ?????? S… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)- I bianconeri fanno sulper Nicolò. Il centrocampista della Roma ha letteralmente stregato Fabio, il quale si prepara a piombare sul giocatore in maniera totale ed imminente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il diretto sportivo bianconero potrebbe decidere di presentare una maxialla Roma per aggiudicarsi … More