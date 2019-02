Zaniolo il ‘Predestinato’ | l’oro di Roma non smette di fermarsi | tra prestazioni da

calcioweb.eu

(Di martedì 5 febbraio 2019) Impatto strepitoso. Nicolòè già diventato un idolo in casa, nonostante qualche problema in stagione i tifosi giallorossi possono sorridere, hanno tra le mani il calciatore del futuro. Classe 1999, è arrivato dall’Inter nell’operazione Nainggolan tra lo scetticismo di tanti, anche addetti ai lavori. Affare clamoroso dell’Inter si era scritto solo qualche mese fa. Adesso la situazione si è completamente invertita con il belga che come nelle previsioni sta faticando ed il baby prodigio che incanta condi grande qualità, gol e giocate pazzesche. E’ un predestinato e può diventare il nuovo ‘Totti’, ovviamente con caratteristiche diverse.Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO Si tratta infatti di un calciatore completo, di grande qualità e tecnico e bravissimo nell’inserimento ed anche in fase realizzativa come dimostrato ...