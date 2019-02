World Nutella day | sfida a colpi di cucchiaino | e ricette | sui social

E' il World Nutella Day : Il primo World Nutella Day è stato istituito dalla blogger italo-americana Sara Rosso il 5 febbraio 2007 . Amava a tal punto Nutella da pensare che meritasse una giornata di festa… Un'idea che ...

Il giorno più dolce del mondo parte da Alba : oggi è il "World Nutella Day" : ... ritrovandosi sui social media, a casa e anche in ufficio con i colleghi per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della crema di nocciole più famosa al mondo. Nato ...

World Nutella Day : festa mondiale della crema alle nocciole italiana di Michele Ferrero : Il giorno più dolce e cremoso del mondo è il 5 febbraio, dedicato al World Nutella Day, vera e propria festa universale di una delle eccellenze italiane. La crema spalmabile alle nocciole più famosa del mondo, rigorosamente made in Italy, festeggia la sua bontà in un compleanno tutto speciale. Nutella: festa mondiale per una crema speciale Era il 1964 quanto Michele Ferrero decise di utilizzare le deliziose nocciole piemontesi di qualità "tonda ...