World Nutella Day | festa mondiale della crema alle nocciole italiana di Michele Ferrero

(Di martedì 5 febbraio 2019) Il giorno più dolce e cremoso del mondo è il 5 febbraio, dedicato alDay, vera e propriauniversale di una delle eccellenze italiane. Laspalmabilepiù famosa del mondo, rigorosamente made in Italy, festeggia la sua bontà in un compleanno tutto speciale.per unaspeciale Era il 1964 quantodecise di utilizzare le deliziosepiemontesi di qualità "tonda gentile triobata" per produrre unainnovativa che avrebbe fatto la storia del gusto. Una formula chimica segreta per un gusto inconfondibile, croce e delizia di consumatori di ogni età. E se c'è chi prova a stare attento a brufoli e agobilancia, c'è anche chi cede senza dubbi alla dolce bontàalla nocciola più famosa al mondo.Tra questi ultimi c'è Sara Rosso, blogger americana di chiari origini italiane, che nel 2007 ...