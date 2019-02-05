Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE: VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN VIA FLAMINIA: NEL DETTAGLIO TRA VIA DI GROTTAROSSA E IL RACCORDO, PROSEGUENDO TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO, QUI PER LAVORI IN CORSO; LAVORI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA LABARO E SAXA RUBRA, CON RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIME CODE DEL POMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; NEL QUADRANTE NORD TRAFFICO INTENSO IN VIA FLAMINIA, TRA VIA DI GROTTAROSSA E IL RACCORDO E PROSEGUENDO TRA PRIMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI ANCORA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DISAGI SOLO SUL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RESTA INVARIATA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI ANCORA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA INVARIATA, TUTTAVIA, LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA, PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA Roma FIUMCINO E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA. SULLA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI E CODE TRA PARCO DE MEDICI E IL VIADOTTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO E TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASETTA MATTEI E LAURENTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA. SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’OTTAVIA E L’AURELIA, PIÙ AVANTI TRA CASETTA MATTEI E PONTINA, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO: PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. IN ESTERNA, INVECE, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA: PARTIAMO DALLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO ALLA STESSA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA Roma FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA. SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL RACCORDO. TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 18 | 45
Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 18:45 (Di martedì 5 febbraio 2019) Viabilità Lazio DEL 05 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA Roma FIUMICINO E AURELIA, NOMENTANA E Roma TERAMO, E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL RACCORDO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO IN VIA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO, E PROSEGUENDO TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO: SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI IN CORSO; IN DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI TRA LABARO E SAXA RUBRA, ANCHE QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA, TRA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 18:45: VIABILITÀ LAZIO DEL 05 FEBBRAIO 2019… - stefamonti70 : @virginiaraggi @Roma @OfficialASRoma Poi ci spiegate a che santo dovremo votarci noi che abitiamo ad ostia, vista l… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-02-2019 -
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