Vercelli | incendia l' auto con l' ex e confessa | Un raptus | Foto

Vercelli - agguato alla ex : sperona l'auto e poi cerca di incendiarla : Ha ustioni sul 45% del corpo ed è ricoverata in condizioni gravissime al Centro grandi ustionati del Cto di Torino. L'ultimo terribile caso di femminicidio che va ad aggiungersi al bollettino di violenza pressoché quotidiana contro le donne, è accaduto stamattina in un parcheggio di un centro commerciale vicino al supermercato Carrefour alla periferia di Vercelli. Era lì che Simona Rocca, 40 anni, stava lasciando l'auto per andare a lavorare ...

Vercelli - stalker incendia l'automobile con a bordo l'ex fidanzata : la donna è grave : Non voleva rassegnarsi alla fine della storia con la sua ex, che l’aveva lasciato da tempo. L’aveva già perseguitata in passato, tanto da essere denunciato per minacce e stalking, fino a quando il giudice non gli aveva imposto di stare lontano da lei. Ma l’uomo ha continuato ad importunarla, arrivando questa mattina a compiere un gesto estremo: dopo averla speronata, ha incendiato l’auto dell’ex fidanzata, la 41enne Simona Rocca, che era ancora ...

