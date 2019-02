Venezuela | Salvini | ' Maduro è un fuorilegge | si vada alle elezioni' - Guaidò | ' Di

Venezuela - MADURO 'NO ELEZIONI PRESIDENZIALI ANTICIPATE'/ Ultime notizie Salvini vs M5s 'Dittatore fuorilegge' : VENEZUELA, Salvini vs M5s 'MADURO è un dittatore fuorilegge': Ultime notizie, fallito a Caracas dialogo con Guaidó 'no a ELEZIONI ANTICIPATE'

La crisi in Venezuela approda alla Camera. Salvini : Maduro è fuorilegge - ora elezioni : La crisi in Venezuela approda in parlamento. Il 12 febbraio alle 11 si terranno nell'Aula della Camera comunicazioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sulla situazione in Venezuela. Al termine dell'intervento del ministro verranno votate risoluzioni in Aula. L'Italia non e' l'unico Paese Ue a non aver riconosciuto Juan Guaido' come presidente ad interim del Venezuela. Ma e' pero' vero che noi siamo l'unico grande Stato europeo a ...

Venezuela - Matteo Salvini : "Maduro è fuorilegge - ora subito elezioni" : "Maduro è fuorilegge: affama, incarcera e tortura il suo popolo. Spero in elezioni libere e democratiche il prima possibile. Sono vicino ai milioni di italiani, e discendenti di italiani, che vivono, resistono e soffrono in Venezuela". Lo afferma in una nota il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.Intanto, in un'intervista con il canale tv russo RT, Maduro ha escluso che in Venezuela si tengano elezioni presidenziali ...

Venezuela - Italia vuole elezioni libere. Guaidó : “Di Battista è ignorante - sento spesso Salvini” : Il presidente ad interim Guaidó, in un'intervista su 'la Repubblica' ha attaccato Di Battista: "Io questo signore non lo conosco, dice cose incomprensibili. Farne solo una questione di petrolio significa non conoscere le cose di cui si parla". Il leader dell'opposizione ha invece affermato di tenere i contatti con Matteo Salvini.Continua a leggere

Venezuela - Mattarella 'No a incertezze tra democrazia e violenza'. Salvini ammette 'Non stiamo facendo una bella figura' : Il mondo va avanti. Suggerisco coraggio e lungimiranza e soprattutto una difesa sostanziale dell'art.11 della Costituzione'. Invece i senatori 5Stelle della commissione Esteri sostengono, in ...

Salvini incontra i Venezuelani : "Il governo fa una figuraccia" : Matteo Salvini conferma di non voler sostenere Nicolas Maduro. E lo fa incontrando una delegazione di venezuelani residenti in Italia che hanno portato al Viminale le loro ragioni contro l'ex presidente del Venezuela destituito da Juan Guaidò."Ho ascoltato tutti i problemi di una comunità che vive in un regime che affama e terrorizza", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno dopo l'incontro, "Mi hanno parlato di negozi vuoti, ospedali in ...

Salvini : «Sul Venezuela abbiamo fatto una figuraccia»| Mattarella : «No a esitazioni» : «Sono convinto che sul Venezuela e sulla Tav l’accordo tra persone di buon senso si trovi», dice il vicepremier. «Se qualcuno però continua a insultare e darmi del rompic.. le cose si fanno complicate»

