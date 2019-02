Venezuela | i big d’Europa dalla parte di Guaidó Ma l’Italia resta indietro

Venezuela - Mattarella inquieto per le ambiguità del governo : ... rifiutando di aderire anche alla dichiarazione a 28 della Ue per spingere il Paese latino-americano verso elezioni democratiche al più presto, ha alzato il velo sulla paralisi della politica estera ...

Venezuela - big Ue (Italia esclusa) riconoscono Guaidò. Mattarella : serve linea condivisa con Ue : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir Putin, dice che «mina tutti i principi di base del diritto internazionale»...

Venezuela - big Ue - Italia esclusa - riconoscono Guaidò. Mattarella : serve linea condivisa con Ue : Mosca, ha proseguito Lavrov, sostiene l'iniziativa di tenere una conferenza sulla risoluzione della crisi politica Venezuelana, così come avanzata dal Messico e dall'Uruguay. 'Questi sforzi mirano a ...

Venezuela - big Ue - Italia esclusa - riconoscono Guaidò. Mattarella : no incertezze tra democrazia e violenza : Gli otto maggiori Paesi dell'Europa occidentale - Spagna, Germania, Regno Unito, Francia, Olanda, Portogallo, Austria, Svezia - hanno mantenuto quello che avevano promesso otto giorni fa. Hanno dato ...

Venezuela - i big europei riconoscono Guaidò. Mattarella : «Linea condivisa con l'Ue» : Francia, Spagna, Gran Bretagna e Svezia riconoscono ufficialmente Juan Guaidò presidente legittimo del Venezuela. Da Madrid lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez che ha dichiarato...

I big europei riconoscono Guaidò presidente del Venezuela : “Ora elezioni”. L’Italia non si schiera : Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Vienna. Scaduto l’ultimatum di otto giorni lanciato dall’Unione europea a Carcas, arriva il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente Venezuelano da parte di Spagna, Gran Bretagna, Francia, Germania e Austria. L’Italia, invece, prende ancora tempo, suscitando la protesta delle opposizioni. «Una vergogna», scriv...

Il sottosegretario Merlo ci spiega la linea (ambigua) dell'Italia sul Venezuela : “Il riconoscimento di Guaidó è un falso dibattito. La vera differenza è tra chi, come l'Italia, vuole le elezioni libere in Venezuela e chi invece non le vuole.” Il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, eletto al Senato nella circoscrizione “America Meridionale” con il Maie (Movimento associat