Venezuela | Alessandro Di Battista insultato anche da Guaidò | Perché è soltanto un

Alessandro Di Battista : "Senza Putin - in Venezuela ci sarebbe già stato l'intervento armato degli Stati Uniti" : "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicura Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi Venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. ...