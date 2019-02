Venezuela - Alessandro Di Battista insultato anche da Guaidò : "Perché è soltanto un ignorante" : Sul caso-Venezula, l'Italia, complici le forzature grilline e di Alessandro Di Battista in particolare a favore del dittatore comunista Nicolas Maduro, non riesce a prendere posizione. Un'altra grana per il governo: Lega e M5s riescono a battibeccare anche per Caracas. Ma, si diceva, Di Battista. Co