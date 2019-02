Venezuela | 19 Paesi europei riconoscono Guaidò | no dell' Italia

Venezuela : Canada promette 53 milioni di dollari ai rifugiati Venezuelani mentre ad Ottawa si incontrano paesi gruppo di Lima : Ottawa, 04 feb 22:00 - , Agenzia Nova, - Il governo liberale del Canada ha promesso 53 milioni di dollari ai rifugiati Venezuelani colpiti dalla crisi politica. L'annuncio arriva nel giorno in cui il Canada ospita i paesi alleati del gruppo di Lima. "Il Canada sta accelerando , ..., per affrontare le necessità più pressanti dei Venezuelani, compresi ...

Venezuela - undici Paesi Ue riconoscono Guaidó. E Mattarella sollecita il governo : “No esitazioni tra violenza e democrazia” : Allo scadere dell’ultimatum a Nicolas Maduro per la convocazione di elezioni presidenziali, arriva una pioggia di sì al riconoscimento di Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. A rompere gli indugi finora sono Regno Unito, Spagna, Francia, Austria, Svezia, Germania, Olanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e Repubblica ceca. All’appello dei “big” europei manca l’Italia, perché il governo non è arrivato a esprimere una ...

America Latina : Transparency International - Venezuela e Nicaragua i paesi più corrotti della regione : Leader populisti stanno trasformando la politica nella regione, commettendo violazioni nei confronti dei media, della società civile e delle istituzioni democratiche, che in questo modo rischiano di ...

Venezuela - governo diviso sull’ultimatum dell’Ue. Conte : “Sì al voto subito ma no a interventi impositivi di altri Paesi” : Il governo italiano si divide sulla crisi politica in Venezuela. Le due anime dell’esecutivo gialloverde hanno infatti posizioni contrastanti, come dimostra lo scontro tra Alessandro Di Battista del Movimento 5 stelle e il vicepremier leghista Matteo Salvini. Quest’ultimo infatti, ha dichiarato il suo sostegno all’ultimatum lanciato dall’Unione europea affinché il Venezuela vada al voto entro 8 giorni se non vuole che ...

Venezuela - Conte : “Sì al voto subito ma no a interventi impositivi di altri Paesi”. Russia contro Usa : “Tentato golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Venezuela - Conte : No imposizioni Paesi stranieri - evitare divisioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - scontro al Senato. Casini 'L Italia scelga la posizione dei paesi liberi'. Risposta tiepida del M5s : Maggioranza in imbarazzo al Senato sul Venezuela. Il Pd, Fratelli d'Italia e i centristi chiedono al governo di riferire in aula e di sostenere l'iniziativa di Juan Guaidó, il leader dell'assemblea ...