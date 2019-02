Vela – Dakar | inizia il tentativo di record di traversata atlantica di Picciolini-Sardi a

Tra Dakar e F1 - Carlos Sainz sVela : “il progetto Mini mi piace. Mio figlio? Vi svelo un segreto…” : Il padre del pilota della McLaren ha parlato della nuova avventura del figlio, sottolineando come il team di Woking abbia dato avvio ad una rivoluzione Una Dakar 2019 da dimenticare per Carlos Sainz, costretto a cedere la corona conquistata un anno fa al qatariota Al-Attiyah. Lo spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca per via di una serie di inconveniente, costati un ritardo impossibile da colmare anche per un campione come ...

Valentino Rossi alla Dakar? La riVelazione i Al-Attiyah : “ho avuto contatti con lui e…” : Al-Attiyah e la possibilità di vedere presto Valentino Rossi alla Dakar: le parole del pilota qatariota E’ attualmente in corso la Dakar 2019 e tra i protagonisti c’è Nasser Al-Attiyah, leader della classifica generale dell auto. Il pilota qatariota, intervistato dal sito olandese Rtlgp.nl ha parlato della possibilità di vedere nella grande corsa di rally, in futuro, un campione italiano delle due ruote. Stiamo parlando di ...

La Toyota sVela i piani su Alonso : “puntiamo a portarlo in Dakar” : La Toyota fa sul serio con Fernando Alonso, Glyn Hall svela i piani della casa motoristica giapponese per portare il pilota spagnolo alla Dakar 2019 Glyn Hall, responsabile del progetto Toyota Cross Country attraverso Gazoo Racing South Africa, ha ammesso l’interessamento della casa motoristica giapponese a Fernando Alonso per la prossima edizione della Dakar. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni legate al pilota spagnolo, la ...

Dakar - riVelazione Brabec : vince la tappa e va in testa : Dopo il duro colpo sofferto dalla Honda con l'abbandono di Joan Barreda, la squadra giapponese ha ritrovato il sorriso con la vittoria di Ricky Brabec, vera rivelazione di questa Dakar 2019. L'...

Vela – Record di traversata atlantica - Picciolini e Sardi partiti oggi da Fiumicino per Dakar : La partenza del tentativo di Record su un catamarano sportivo di soli 6 metri è prevista nella prima metà di gennaio. Dovranno impiegarci meno di 11 giorni I due velisti Tullio Picciolini e Giammarco Sardi sono partiti oggi dall’aeroporto romano di Fiumicino diretti a Dakar (con scalo a Malpensa), da dove prenderanno il largo a bordo del catamarano sportivo non abitabile di 6 metri “Ocean Cat” per tentare di battere il ...

