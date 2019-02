Usa | lavoro di cittadinanza meglio del reddito | ' convincerà anche conservatori'

Appendino ricattata - l'ex portavoce Pasquaretta accUsato di estorsione : “Voleva nuovo lavoro” : Avrebbe minacciato il sindaco di Torino, parte lesa nella vicenda, se non lo avesse aiutato a trovare un nuovo impiego, secondo la tesi della procura. Ora è nello staff del sottosegretario all'Economia M5S Laura Castelli. I pm lo accusano anche di traffico illecito di influenze e turbativa d'asta.Continua a leggere

Facebook - Cassazione : “Confermato licenziamento per chi lo Usa al lavoro” : Usare Facebook sul posto di lavoro può causare il licenziamento. Anche secondo la corte di Cassazione che ha reso definitivo quello di una donna della provincia di Brescia, impiegata come segretaria part time in uno studio medico. La Suprema corte ha messo il bollo sulla decisione emessa dalla corte d’appello che aveva ritenuto la gravità del comportamento in “contrasto con l’etica comune”, tanto da incrinare il rapporto di ...

Usa - a gennaio 304mila nuovi posti di lavoro. Quasi il doppio del previsto : POLITICA MONETARIA 30 gennaio 2019 Fed cauta sui prossimi rialzi: resterà «paziente» sui tassi La politica accomodante della Fed I segnali positivi per l'economia, stando agli investitori, non ...

Piazza Affari la peggiore con spread a 260. In Usa lavoro sopra le stime : LE PROSPETTIVE 01 febbraio 2019 Eurolandia, perché i rischi di recessione sono molto bassi tranne che da noi Europa cauta dopo i dati deludenti sull'economia dell'Eurozona Le Borse europee sono ...

Usa - creati 304mila posti di lavoro a gennaio. Disoccupazione al 4% : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto, a gennaio, sorprendendo positivamente gli osservatori e smorzando la percezione di un rallentamento economico. Il tasso di Disoccupazione ...

Usa : stima ADP gennaio oltre attese +213 mila posti di lavoro : Negli States e' stato reso noto che la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di gennaio, una crescita di 213 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di ...

Sea Watch - albergatori di SiracUsa : “Fateli sbarcare - li ospitiamo noi e gli diamo un lavoro” : Appello alle istituzioni italiane da parte dell’associazione di categoria "Noi albergatori di Siracusa" per far sbarcare i migranti bloccati, dopo un naufragio nel Mediterraneo, a bordo della nave Sea Watch: "Nessuna costo per lo Stato italiano o il Comune di Siracusa, fateli sbarcare a spese nostre"Continua a leggere

Val SUsa - incendio sul monte Musinè : notte di lavoro per i vigili del fuoco - l’odore di bruciato raggiunge Torino [GALLERY] : 1/22 Giordan Ambrico/LaPresse ...

Una pillola contro la solitudine - scienziati Usa al lavoro su farmaco : Sembra impossibile, ma in un mondo iperconnesso e a portata di smartphone non è mai stato così facile sentirsi isolati, come intuì già nel 1952 il sociologo David Riesman nel suo saggio più famoso '...

Papà Di Battista : scUsa per lavoro nero : 15.04 "Ringrazio Alessandro per le sue parole Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e per l'affetto che traspare dal suo messaggio. Lo ringrazio e confermo. Confermo quanto ho detto all'inviato delle Iene. Negli ultimi tempi mi sono dovuto avvalere di un collaboratore in 'nero'". Lo scrive su Fb Vittorio Di Battista,Papà di Alessandro ex parlamentare M5s. "Non si deve fare ma, a volte, le circostanze ti ci ...

Marcegaglia : Eni ha interrotto lavoro su Mar Nero 'caUsa sanzioni' : Mosca, 22 gen., askanews, - Eni ha dovuto sospendere il lavoro con Rosneft nel mar Nero e mare di Barents 'a causa delle sanzioni'. Lo ha dichiarato a Davos parlando con RIA Novosti Emma Marchegaglia, ...

A rischio 75 specie di caffè e milioni di posti di lavoro a caUsa del cambiamento climatico : Disboscamento, cambiamento climatico e malattie minacciano le 75 specie selvagge di caffè che crescono nelle foreste tropicali in Africa e Sud America. Lo studio condotto dai ricercatori dei Giardini Botanici Reali Kew, in Gran Bretagna, e pubblicato sulla rivista Science Advances, fa emergere che tra le specie di caffè analizzate 13 sono considerate a rischio estinzione, 40 sono ritenute in pericolo e 22 vulnerabili. Nonostante la produzione ...

Jaguar Land Rover taglia 4.500 posti lavoro. Calo diesel e rallentamento mercato cinese la caUsa : LONDRA- Jaguar Land Rover taglierà 4.500 posti di lavoro a livello mondiale in seguito al Calo della domanda per i diesel e il rallentamento del mercato cinese. Lo annuncia la casa...

Reintegrata nel posto di lavoro : torna in azienda la donna accUsata di aver preso un monopattino fra i rifiuti a Torino : Una dipendente di un'azienda di raccolta di rifiuti di Torino, licenziata per aver preso un monopattino destinato al riciclo, sarà Reintegrata grazie a una decisione della Corte d'Appello del ...