Usa | bimbo di 4 anni trova pistola e spara alla mamma incinta | donna in gravi condizioni

Usa - arrestati i genitori del bimbo di 7 anni ucciso perché non conosceva la Bibbia : È una vicenda a dir poco agghiacciante quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Newport, nel Wisconsin. Tre persone infatti, una coppia, Timothy e Tina Hauschultz, e il loro figlio 15enne, sono accusati di aver massacrato e ucciso il bambino che avevano in custodia, Ethan Hauschultz, di soli sette anni. Il piccolo morì di ipotermia in quella che è stata definita una "piccola bara di neve". Il dramma accadde ad aprile dello scorso ...

“Non si dica che è un folle : chi Usa violenza contro un bimbo è un vile” : “Ci sono degli indicatori del livello di civiltà e dello stato della condizione umana: il primo è il rispetto per i vecchi, il secondo è l’amore per i bambini, per questo non è possibile usare violenza verso un bimbo ed è inutile chiedersi un perché. Non esiste nessuna causa che sia proporzionata a questo uso della violenza. Semmai è solo il segno di un’inciviltà e di essersi impoveriti di ogni aspetto umano”. A parlare è ...

Andreoli commenta i fatti di Cardito : "Non si dica che è un folle : chi Usa violenza contro un bimbo è un vile" : "Ci sono degli indicatori del livello di civiltà e dello stato della condizione umana: il primo è il rispetto per i vecchi, il secondo è l'amore per i bambini, per questo non è possibile usare violenza verso un bimbo ed è inutile chiedersi un perché. Non esiste nessuna causa che sia proporzionata a questo uso della violenza. Semmai è solo il segno di un'inciviltà e di essersi impoveriti di ...

Usa - bimbo di 3 anni scomparso nel bosco - ritrovato spiega : 'Mi ha aiutato un orso' : Casey Lynn Hathaway, di soli 3 anni, è scomparso mentre giocava nel Nord Carolina, negli Usa. Per ritrovarlo si è mobilitata anche l'FBI. Il piccino è stato individuato nel bosco mentre piangeva, ma le sue spiegazioni su quanto gli è accaduto hanno dell'incredibile. La misteriosa scomparsa del piccolo Casey Il bambino stava giocando nel cortile della nonna con altri bambini, quando si è allontanato. Di lui si sono perse rapidamente tutte le ...

Usa - medico prescrive biscotti alla marijuana a bimbo di 4 anni - : Il dottore ha diagnosticato, in modo errato per la Medical Board of California, un disturbo bipolare e uno da deficit di attenzione: la sua licenza è stata sospesa non per la prescrizione della ...

Usa - ritrovato bimbo di 3 anni perso nel bosco : salvato da un orso - Sky TG24 - : Casey Lynn Hathaway ha raccontato che l'animale gli ha tenuto compagnia e l'ha riscaldato dal freddo. Il bimbo si era perso in Nord Carolina e per cercarlo si era mobilitata anche l'Fbi

Usa. Bimbo di tre anni sopravvive nel bosco a -20 gradi : “Mi ha salvato un orso - è mio amico” : La storia di Casey Hathaway, bambino scomparso nei boschi in Nord Carolina (Stati Uniti), ha dell'incredibile. Almeno a detta del diretto interessato: "Sono stato sempre con un orso". Un aiuto forse reale, forse immaginario, ma certamente utile: il piccolo se l'è cavata solo con qualche graffio.Continua a leggere

Cardito - accUsato il compagno della mamma per l'uccisione del bimbo morto in casa : È stato arrestato per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio Tony Sessoubti Badre, 24 anni. Il pm della Procura di Napoli Nord, Paola Izzo, ha emesso un provvedimento di fermo per l'uomo accusato di aver ucciso Giuseppe, sette anni, il figlio della compagna. Il bambino è stato trovato morto domenica pomeriggio all'interno dell'abitazione nella quale viveva con la mamma e i fratelli a Cardito, in provincia di Napoli. I fatti accaduti a ...

Bimbo nel pozzo - soccorsi a pochi metri da Julen : Usate micro cariche esplosive - si scava in orizzontale Diretta : Le speranze di trovare vivo il piccolo Julen sono ormai ridottissime, ma continuano le operazioni di scavo per cercare di raggiungere il Bimbo caduto in un pozzo a due anni nelle campagne di Totalan,...

Bimbo nel pozzo - soccorsi a un passo da Julen : Usate micro cariche esplosive - si scava in orizzontale Diretta : Le speranze di trovare vivo il piccolo Julen sono ormai ridottissime, ma continuano le operazioni di scavo per cercare di raggiungere il Bimbo caduto in un pozzo a due anni nelle campagne di Totalan,...

Bimbo di due anni trovato morto in casa - scoperta shock : madre abUsava sessualmente di lui : La coppia di adulti aveva parlato di una caduta accidentale, la polizia ha scoperto non solo che il piccolo era stato ucciso a botte ma era vittima da lungo tempo di abusi fisici e sessuali da parte della madre e del compagno di lei.Continua a leggere

Bimbo di 8 anni star ad audizioni per nuovo ministro Giustizia Usa : E' un Bimbo di otto anni la vera star dell'audizione a Capitol Hill per il candidato di Donald Trump a ministro della Giustizia: si tratta di Liam Daly, il nipotino di William P. Barr, che il presidente americano vuole come nuovo Attorney General. Il Washington Post riporta che il bambino ha seguito le domande dei senatori "seduto tranquillamente in prima fila" e ha scritto al nonno, con parole di incoraggiamento e un postscriptum sulla ...

Scompare nel nulla - bimbo di 7 anni ritrovato murato nel cemento : mamma accUsata di omicidio : La donna, la 43enne Elisha Pankey, ora deve rispondere dei reati di abusi sui minori con conseguente morte e abuso di un cadavere dopo al scoperta del corpo senza vita del figlio all'interno di un magazzino abbandonato a sette mesi di distanza dalla sua scomparsa.Continua a leggere

Usa - in coma da 14 anni partorisce un bimbo negli Stati Uniti. Indagine per stupro : Washington - Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la ...