Una Vita Anticipazioni Spagnole | Celia lascia morire Trini

Una Vita Anticipazioni 6 febbraio 2019 : Ursula scopre che Blanca è incinta : La terribile Dicenta metterà alla berlina la figlia, rivelando davanti a tutti che sta aspettando un figlio...ma chi sarà il padre?

Spoiler Una Vita prossima settimana : Diego si dichiara a Blanca : Le trame dello sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” non smettono di appassionare il pubblico. Nelle puntate della prossima settimana, Diego Alday proprio quando sarà intento a lasciare Acacias 38, farà un passo indietro. Il fratello di Samuel rinuncerà a partire, e farà una dichiarazione d’amore alla cognata Blanca Dicenta. La sarta Susana Seler, invece dopo aver appreso che Elvira Valverde è a conoscenza che lei è la madre di Simon ...

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita oggi : il ritorno della puntata serale su Rete 4 : Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto e Una Vita che questa sera potranno nuovamente seguire il graditissimo episodio speciale su Rete 4. La scorsa settimana Mediaset aveva deciso di sospendere tale appuntamento per eVitare la rivalità con La Dottoressa Giò, trasmessa eccezionalmente di martedì. In molti si erano detti delusi per questa decisione, soprattutto considerando che gli ascolti delle due serie iberiche erano stati positivi ...

Una Vita Anticipazioni 5 febbraio 2019 : Samuel ritrova il diadema della Marchesa : L'Alday ha scoperto chi ha rubato il gioiello della Marchesa e riesce a riprenderne possesso...non senza sorprese!

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019: Mentre Diego lascia la città dopo aver detto addio a Blanca, quest’ultima chiede ad Olga di trattenersi ad Acacias, nonostante il parere contrario di Ursula. Durante una discussione, Elvira chiede ad Adela se Simon l’abbia informata del fatto che Susana è sua madre. Gayarre, una volta scoperto del litigio, affronta la Valverde e le intima ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : qualcuno sparerà a FELIPE. Chi sarà? : Le puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita) non smettono di stupire per gli innumerevoli colpi di scena: dopo la morte di Trini Crespo (Anita Del Rey), avvenuta nell’episodio 940 trasmesso in Spagna giovedì 31 gennaio 2019, è trapelato dal portale web Cultura En Serie che persino Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) rischierà di passare a miglior Vita. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avverrà nelle puntate che ...

Trame spagnole Una Vita : il colonnello Valverde - Olga e Martin lasciano la soap : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, svelano che i telespettatori dovranno assistere alll'uscita di scena di Adela, Olga, Martin, Jaime e Arturo Valverde. Indubbiamente, un duro colpo per i fans che si erano affezionati alle gesta dei personaggi del condominio di Acacias 38 e che hanno appreso anche ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : Trini muore dopo il parto - sospetti su Celia : Le anticipazioni spagnole della telenovela 'Una Vita' rivelano trame dal carattere particolarmente drammatico a causa della morte di Trini: la moglie di Ramon Palacios, infatti, verrà a mancare pochissimo tempo dopo aver dato alla luce la piccola Milagros. In seguito ad una difficile gravidanza, Trini dovrà partorire con un taglio cesareo, un parto che provocherà alla donna gravi conseguenze per la sua salute: la rilevante perdita di sangue, il ...

Trame iberiche - Una Vita : Felipe raggiunto da uno sparo - Ursula torna libera : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda dal 4 all'8 febbraio in Spagna, svelano che Lucia convincerà Augustina a testimoniare mentre Celia si rifiuterà di assumere una balia per Milagros, tanto che Ramon si scaglierà come una furia contro di lei. La moglie di Felipe, a questo punto, convincerà Lolita e Antonito a portare la figlia della povera Trini a casa sua. Una Vita, Trame spagnole: Ramon in crisi dopo la morte di Trini Gli spoiler ...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 5 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di martedì 5 febbraio 2019: puntata su Canale 5 alle 14,10 Samuel fa finta di essere un ricettatore per avere indietro il diadema; quando poi si rende conto che la ladra è una povera bimba orfana, decide di non denunciarla alla polizia e le dona i propri gemelli da polso. Il diadema viene a quel punto restituito, ma Diego pensa che il fratello stia coprendo Olga. Samuel racconta solo a Blanca la ...