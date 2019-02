Una McLaren 570GT con telaio 888888 per festeggiare il capodanno cinese – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019) In occasione delha voluto omaggiare i propri (numerosi e facoltosi) clienti di quel paese rimpinguando la collezione MSO Cabbeen, presentata allo scorso salone di Pechino e composta da cinque esemplari di 570 GT in nero e oro, sulle cui portiere campeggia un dragone. L’esemplare numero 6, che vedete nella gallery qui sopra, ha la particolarità del numero diche finisce con le cifre, proprio per celebrare illunare. Va infatti ricordato che nella cultural’8 è il numero più fortunato in quanto la sua forma richiama quella del simbolo dell’infinito, dunque si crede porti ricchezza e prosperità. A maggior ragione, un numero dicon tre coppie di 8 si pensa possa recare ancora più gioia. La vettura è stata presentata in un evento dedicato proprio al, organizzato a Los Angeles dalla ...