Una donna ha accusato di molestie sessuali Oscar Árias | ex presidente del Costa Rica e

La prima mano bionica che durerà per sempre : impiantata ad Una donna. «Presto ad altri due» : Un ponte di titanio collega le ossa e le terminazioni nervose nei muscoli alla nuova mano robotica dalle dita flessibili e l'aspetto un po' fantascientifico e, soprattutto, la prima al mondo destinata a durare per sempre. È stata impiantata a una donna svedese di 45 anni ed è il risultato del progetto europeo DeTOP, guidato dall'italiano Christian Cipriani, dell'Istituto di ...

Parigi - tragico incendio in un palazzo di otto piani : arrestata Una donna di 41 anni : Tra la notte di lunedì 4 e martedì 5 febbraio a Parigi, nel XVI arrondissement, un gigantesco incendio è divampato improvvisamente in un palazzo di otto piani ubicato nella rue Erlanger. Il bilancio dell'incendio al momento è di 36 feriti e 10 morti; secondo la sindaca Danièle Gazzi, citata da France Info, tra le persone che hanno perso la vita ci sarebbe anche un bambino; molte persone che erano rimaste nello stabile si sono rifugiate sui tetti ...

La prima donna al mondo con Una mano robotica (permanente) : Grazie ad un progetto a guida italiana, una donna svedese potrà avere nuovamente una mano. Si tratta del primo caso nella...

In Una donna la prima mano bionica - impiantata in Svezia con tecnologia italiana : Per la prima volta al mondo una mano robotica è stata impiantata in modo permanente e potrà essere utilizzata quotidianamente. L'intervento è stato eseguito in Svezia su una donna di 45 anni e la mano robotica è stata costruita grazie al progetto europeo DeTOP, guidato da Christian Cipriani, dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si sta lavorando in vista di altri due interventi, da ...

Fausto Brizzi : «Mai stato a letto con Una donna che non fosse consenziente» : Fausto Brizzi, la mia vita in modalità aereoFausto Brizzi, la mia vita in modalità aereoFausto Brizzi, la mia vita in modalità aereoFausto Brizzi, la mia vita in modalità aereoFausto Brizzi, la mia vita in modalità aereo«Non sono un santo, ma neanche un orco o Barbablù. Non voglio certo sembrare un martire, magari sono stato superficiale e imprudente, ma non sono mai stato a letto con una donna che non fosse ampiamente consenziente». Dopo ...

Impiantata su Una donna svedese una mano robotica. Il progetto è italiano : L'intervento è stato eseguito a Goteborg ed è il frutto di un programma coordinato dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. L'impianto le consentirà di controllare l'arto e le restituirà anche ...

Parigi - palazzo in fiamme nella notte : 10 morti e 36 feriti - arrestata Una donna : L'incendio è scoppiato intorno all'una di notte in una palazzina degli anni '70 di rue Erlanger. I vigili del fuoco, citati da Le Monde , hanno parlato di una "scena di una violenza incredibile" e, ...

Svezia - primo arto robotico impiantato nel corpo di Una donna : Svezia, 5 febbraio – Per la prima volta nella storia della biotecnologia, un arto robotico è stato impiantato nel corpo di una donna in modo permanente e permetterà l’utilizzo per il compimento di tutti i gesti appartenenti alla vita quotidiana. L’atteso intervento è stato eseguito in Svezia su una paziente di 45 anni. L’impianto permanente, definito mano robotica, è stato realizzato grazie al progetto europeo DeTop (Dexterous Transradial ...

Svolta nella ricerca sulle protesi artificiali : su Una donna svedese il primo impianto al mondo stabile e permanente per il controllo di una mano robotica : È una donna svedese la prima beneficiaria al mondo di un impianto transradiale (sotto il gomito) stabile e permanente per il controllo di una mano robotica. In un intervento chirurgico pioneristico, sono stati innestati impianti in titanio nelle due ossa dell’avambraccio della donna (radio e ulna), sfruttando la tecnica dell’osteointegrazione combinata alle interfacce muscolari. L’impianto potrà essere utilizzato nella vita di tutti i giorni e ...

Parigi - palazzo in fiamme nella notte : almeno 8 morti e 31 feriti - arrestata Una donna : L'incendio è scoppiato intorno all'una di notte in una palazzina degli anni '70 di rue Erlanger. I vigili del fuoco, citati da Le Monde , hanno parlato di una "scena di una violenza incredibile" e, ...

Su Una donna svedese impiantato il primo robot per controllo della mano artificiale : È una donna svedese la prima beneficiaria al mondo di un impianto transradiale , sotto il gomito, stabile e permanente per il controllo di una mano robotica. In un intervento chirurgico pioneristico, sono stati innestati impianti in titanio ...

Bari - aggrediscono Una donna e le rubano il telefono dall'auto : arrestati due clandestini : La polizia ha arrestato due uomini, un 30enne originario del Gambia ed un nigeriano di 23 anni, incensurati ma clandestini sul territorio nazionale, accusati di aver rapinato una donna di 57 anni. I ...

Parigi - palazzo in fiamme nella notte : 8 morti e 31 feriti - arrestata Una donna : Incendio in un edificio di otto piani nel 16esimo arrondissement. Tra i feriti anche due vigili del fuoco

Parigi - palazzo in fiamme nella notte : 8 morti e 31 feriti - fermata Una donna per incendio doloso : Sono 8 i morti nell'incendio di un palazzo di otto piani a Parigi. Lo riferiscono i media francesi, che citano la procura della capitale, mentre «Le Parisien» scrive che gli...