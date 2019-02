Un valzer tra gli scaffali film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

Un valzer tra gli scaffali di Thomas Stuber designato Film della Critica SNCCI
Tra i prestigiosi premi vinti dal film UN VALZER TRA GLI SCAFFALI significativo è il Premio della Giuria Ecumenica del Festival

(Di martedì 5 febbraio 2019) Untra gli scaffali è uno dei film alin uscita prossimamente nelle sale giovedì 14 febbraio 2019. La pellicola è diretta da Thomas Stuber, con protagonisti Franz Rogowski e Sandra Hüller e racconta una storia poetica e romantica adatta per il giorno di San Valentino. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEUntra gli scaffali film al: scheda eGENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Thomas Stuber: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Henning Peker, Matthias Brenner, Gerdy Zint, Michael Specht DURATA: 125 Minuti Untra gli scaffali film al: trama Il timido e solitario Christian dopo essere stato licenziato cerca un nuovo lavoro e lo trova in un mercato all’ingrosso come scaffalista notturno. Tra i nuovi colleghi c’è ...