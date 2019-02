Umbrella Academy | tra gli eroi atipici della serie tv Luther e Diego

The Umbrella Academy - arriva la serie sui giovani supereroi : Tratta dall’omonima serie di fumetti firmata da Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, e dal fumettista brasiliano Gabriel Bà, The Umbrella Academy farà il suo debutto su Netflix il prossimo 15 febbraio . Un misto di disfunzionalità familiari, trame fantascientifiche e svolte dark, la serie televisiva copre le vicende che seguono la morte di sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), un miliardario e misterioso benefattore che ha ...

