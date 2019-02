Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio e formazione di apertura della politica Intesa nella maggioranza sul nome di Paolo Savona per la presidenza della Consob il ministro È stato nominato durante la riunione del Consiglio dei Ministri PD accusa è compatibile niente rimpasto il premier Conte prenderà l’inserimento degli affari europei proseguono le audizioni sul decreto legge in ...

ROMA - LA RAGGI 'NUOVO STADIO AL VIA ENTRO UN ANNO'/ Ultime Notizie - Malagò 'Lo spero anche per la Lazio' : Il sindaco di ROMA, Virginia RAGGI, ufficializza l'avvio dei lavori del nuovo STADIO "Al via ENTRO un anno". Soddisfatto il numero uno del Coni, Malagò

Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale tornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per il momento l’ipotesi Favorita incendio doloso una persona è stata arrestata lo ha annunciato il procuratore della repubblica di Parigi era i miei mentre i vigili del fuoco hanno finito di domare le fiamme persone morte nell’incendio i feriti sono almeno 31 la persona arrestata è una donna e che abitava nel palazzo andato in fiamme che era stata ...

Vercelli - brucia la ex : ustioni sul 45% del corpo/ Ultime Notizie - l'aggressore 'Ero in preda ad un raptus' : A Vercelli un uomo ha tentato di dare fuoco alla sua ex provocandole ustioni sul 45% del corpo. l'aggressore si è costituito "Ero in preda ad un raptus"

Salvini di cartone con pistole finte/ Ultime Notizie Roma : l'artista Sirante contro il dl legittima difesa : Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, raffigurato con delle pistole a Roma: la nuova performance dell'artista Sirante contro il dl legittima difesa

Foggia - bombe contro i negozi : 15 arresti/ Ultime Notizie - Nicola Morra 'Lo stato si fa rispettare' : Quindici arresti effettuati in queste Ultime ore a Foggia, tutte persone ritenute responsabili di attentati incendiari ai danni di esercizi commerciali

MANUEL BORTUZZO - NUOTATORE SPARATO PER ERRORE?/ Ultime Notizie - il padre : 'Ci eravamo messaggiati poco prima..' : MANUEL BORTUZZO non muove le gambe: condizioni salute dopo gli spari a Roma nel quartiere Axa. 20enne NUOTATORE colpito per errore, tradito da cappellino?

Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio almeno 7 persone sono morte un è rimasta gravemente ferite Altre 24 hanno riportato ferite lievi a causa di un incendio scoppiato in un palazzo residenziale di Parigi Nella notte tra lunedì e martedì lo hanno reso noto i vigili del fuoco capitale le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire in un edificio di 8 piani situato nel XVI ...

