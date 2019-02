Ue | Tria | sia più solidale | il posto dell' Italia è nell' euro

Tria con Usa discusso anche di sanzioni Iran Russia e Venezuela : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, negli incontri di questi giorni con i rappresentanti dell'amministrazione di Donald Trump, ha discusso anche delle sanzioni nei confronti di Iran, Russia e Venezuela.

Finisce il calvario di Asia Bibi - ora può espaTriare : Asia Bibi ora e' libera di lasciare il Pakistan. La Corte suprema di Islamabad ha respinto il ricorso contro l'assoluzione della donna cristiana, madre di cinque figli, che per un'accusa di blasfemia ha rischiato l'esecuzione capitale. "La richiesta d'appello e' stata rigettata", ha dichiarato il giudice Asif Saeed Khosa. Il ricorso era stato presentato dal partito islamista Tehreek-e-Labaik (Tlp), dopo che il verdetto di condanna a morte della ...

Rossi su Povera PaTria : 'La nuova Rai sta scardinando l'ipocrisia del mainstream' : Siamo sicuri che Roberto Saviano non fosse più associabile alla politica di Grillo?', chiede. Per approfondire : Perché il servizio di Povera Patria sul signoraggio ha fatto tanto rumore

IndusTria - Mattarella : Apertura a mercati non sia allentamento tutele : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tria tende la mano a Putin e cerca l'asse Italia-Russia : Il lato oscuro del potere in Italia Amburgo, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Luigi Di Maio ha promesso agli italiani un nuovo miracolo economico. Il modello: gli anni sessanta. A quel tempo, la costruzione dell'autostrada del Sole e delle ferrovie contribuì al boom. Ora a favorire crescita e lavoro

Brexit : Albanese (SicindusTria) - 'Non siamo preoccupati - è un problema di procedure' : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) (di Elvira Terranova) - "Non siamo particolarmente preoccupati, è più che altro un problema di procedure e di carte". Alessandro Albanese, Vicario di Sicindustria dei territori, segue con attenzione le evoluzioni della Brexit in Inghilterra ma, conversando con l'Adnkrono

Russia-Italia : ministro Tria - nessun colloquio su acquisto titoli di Stato da Banca centrale Mosca : Mosca, 15 gen 19:20 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha seccamente smentito di aver discusso con l'omologo Anton Siluanov del possibile acquisto de... , Rum,

Padoan - «Con Tria siamo amici - preparerei la manovra correttiva» : Fino alla metà del 2018 l'economia cresceva. Poi è arrivato il loro governo ed è crollata la fiducia sia delle imprese che dei cittadini». Ma la responsabilità è solo del nuovo governo o ci sono ...

Hubble ci porta nel cuore della Galassia del Triangolo : ... l'anno della tavola periodica degli elementi Avventura negli abissi degli oceani Ricavare energia dall'acqua, guardando ai polmoni, Fotografie tra Scienza e Arte SpaceX, la Crew Dragon sulla ...

Astronomia : Hubble punta lo sguardo sulla galassia del Triangolo [GALLERY] : 1/7 Credit: NASA, ESA, and M. Durbin, J. Dalcanton, and B. F. Williams (University ...

Niki Lauda - nuovo ricovero in ospedale : AusTria in ansia : Secondo quanto riporta il quotidiano 'Kronen Zeitung' nella sua edizione online, il quasi 70enne ex ferrarista tricampione del mondo di F1 sarebbe stato ricoverato nell'ospedale Allgemeinen ...

Reddito cittadinanza - allarme Cgia : "Metà a chi lavora in nero". ConfindusTria preoccupata : "Non sia disincentivo" : In altre parole, l'Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il Reddito di cittadinanza un pezzo importante dell'economia non osservata". LE PREOCCUPAZIONI ...

