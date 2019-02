U&D | Gian Battista sui social accusa la redazione di un possibile complotto ai suoi

U&D - Gian Battista contro la redazione : 'Insultati da persone che si dicono professionisti' : A poche ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui sono state smascherati i suoi accordi con Claire, Gian Battista Ronza ha usato Facebook per dire la sua. Il cavaliere del Trono Over ha scritto un lungo messaggio con il quale lascia intendere che sia stata la redazione del programma ad "incastrarlo" riprendendolo di nascosto mentre era al bar con la dama che frequenta da qualche mese. "Pensate sia un caso?", ha ripetuto più ...

U&D - GianBattista contro la redazione : 'Insultati da persone che si dicono professionisti' : A poche ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui sono state smascherati i suoi accordi con Claire, Gian Battista Ronza ha usato Facebook per dire la sua. Il cavaliere del Trono Over ha scritto un lungo messaggio con il quale lascia intendere che sia stata la redazione del programma ad "incastrarlo" riprendendolo di nascosto mentre era al bar con la dama che frequenta da qualche mese. "Pensate sia un caso?", ha ripetuto più ...

U&D - puntata di oggi - Maria De Filippi contro Gian Battista : 'Non sono una cretina' : oggi pomeriggio a partire dalle 14.40 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over e dove assisteremo all'epilogo della vicenda che vede protagonisti Gian Battista e Claire. Nella puntata scorsa, infatti, i due sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore che mostra come i due si siano accordati per ingannare la redazione del dating-show di Maria De Filippi. La stessa conduttrice nella ...

U&D - Gian Battista Ronza sbotta contro le accuse : 'Il video non è stato fatto per caso' : Una vera e propria bufera si è abbattuta su Gian Battista Ronza dopo la puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 4 febbraio. Un video registrato da un amico di Gianni Sperti ha mostrato il cavaliere mentre si trovava in un locale in compagnia di Claire Turotti. La coppia stava discutendo della strategia da adottare durante le partecipazione al programma per tenere vivo il più a lungo possibile l'interesse su di sé, anche con delle ...

U&D - Gian Battista e Claire allontanati dal programma dopo la scoperta dell'inganno : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14:40 su Canale 5, durante la quale ci sarà la resa dei conti tra Maria De Filippi e la coppia formata da Gian Battista e Claire che sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore. I due, infatti, a loro insaputa sono stati ripresi da un fan del programma mentre si mettevano d'accordo su come prolungare la loro permanenza ...

Anticipazioni U&D oggi 5 febbraio : la De Filippi manda via Claire e GianBattista - Video : Colpo di scena oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e donne che vedremo in onda come sempre alle 14,45 circa su Canale 5. Le prime Anticipazioni su quello che succederà in trasmissione arrivano dalla pagina Instagram di U&D, dove è stato pubblicato un breve filmato che 'spoilera' ai fan quello che sarà il succo della puntata di oggi, incentrata in particolar modo sulla coppia composta da Claire e GianBattista, i quali verranno ...

U&D trono over - bufera su Gian Battista e Claire : si frequentavano già : Una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne è andata in onda oggi pomeriggio su canale 5 e come consuetudine ad inizio puntata, al centro dello studio si sono seduti Gemma e Rocco, i quali hanno dato vita ad una lunga discussione, terminata poi con un ballo insieme. Colpo di scena nello studio di Maria De Filippi quando viene mandato un filmato riguardante Claire Turotti e Gian Battista Ronza, dal quale si evince che i due già si ...

Gossip U&D - Gian Battista e Claire smascherati in studio : hanno ingannato la redazione : Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne trono over, caratterizzata da un bel po' di colpi di scena. In particolar modo abbiamo visto che una delle coppie è stata letteralmente smascherata in studio da parte della De Filippi, dopo che avevano preso in giro la redazione. Per fortuna, però, la verità è venuta a galla e i due protagonisti del trono over sono stati messi alle strette da un ...

Gianni Sperti sulla scelta di Andrea Cerioli a U&D : 'Senza emozioni - basata sul nulla' : A Gianni Sperti sembra non essere piaciuta affatto la scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne e, oltre a dirlo davanti alle telecamere, il pugliese l'ha ribadito nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine della trasmissione. L'opinionista ha etichettato come "privo di emozioni e basato sul niente" il fidanzamento tra il tronista e Arianna Cirrincione, andando nettamente contro il parere della maggior parte del pubblico di Canale ...

Gossip U&D - Gianni Sperti e il duro attacco di Angela sui social : 'Faccia di...' : Tra le attuali protagoniste di Uomini e donne over in onda su Canale 5 vi è sicuramente la dama Angela Di Iorio, la quale sta tenendo banco in trasmissione con le sue tormentate vicende sentimentali che stanno facendo molto discutere sul web e sui social. In trasmissione non mancano i continui battibecchi con Gianni Sperti e Tina Cipollari e proprio in queste ultime ore, abbiamo visto che Angela si è scagliata duramente nei confronti dello ...

Spoiler U&D : Gianni non crede alla coppia - ma Andrea e Arianna seminano indizi social : La scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne non è ancora stata trasmessa in tv, ma fa discutere per la velocità con cui è avvenuta. In realtà, per la maggior parte dei fan, il bel bolognese avrebbe fatto bene a scegliere in tempi veloci Arianna Cirrincione ma secondo Gianni Sperti, noto opinionista del programma, qualcosa non tornerebbe e a tempo debito sarà pronto a parlare. Intanto la genovese, anche se non può postare foto palesi della ...

Anticipazioni U&D oggi 16 gennaio : Angela 'smascherata' da Tina e Gianni lascia lo studio : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, il dating show tornato in onda su Canale 5 con grandissimo successo dopo la lunga sosta natalizia. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che anche oggi, mercoledì 16 gennaio, verrà trasmesso un nuovo appuntamento con il programma dedicato al trono over, in attesa degli appuntamenti con il trono classico, che come da tradizione verranno spalmati in palinsesto tra giovedì e venerdì pomeriggio. Nella ...

U&D : Gianluca attacca Roberta dopo l'avvistamento con Riccardo Guarnieri : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Riccardo Guarnieri, indubbiamente uno dei protagonisti assoluti del trono over. Proprio quest'ultimo avrebbe dimenticato Ida Platano con Roberta Di Padua come segnalato da Isa e Chia. Un avvistamento che non è piaciuto affatto a Gianluca Scuoto, il quale si è scagliato come ...

U&D spoiler - Gianni attacca Cerioli e Arianna dopo la scelta : 'Eravate d'accordo' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico svelano che Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cerrincione. Una giornata di festa rovinata dalle accuse mosse da Gianni Sperti ai due ragazzi. Uomini e Donne: la scelta di Andrea Cerioli Ieri 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono ...