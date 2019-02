Tumore della laringe | tumori pochi conoscuti | ma pericolosi All’Aiu di Sassari il punto

Ostia : in 5 anni 25 vigili malati di Tumore - sospetti sul terreno della caserma : Una percentuale molta alta di tumori tra gli agenti di Ostia sta facendo sorgere il dubbio che vi possa essere una pericolosa causa ambientale dietro i numerosi lavoratori ammalati, tra i i quali diversi deceduti. Lo strano caso degli agenti di Ostia Un comando municipale dei vigili urbani di Ostia, è al centro di alcuni inquietanti dubbi. Negli ultimi 5 anni, infatti, il 10% dei lavoratori si è ammalato di tumore: dal 2014 ad oggi ben 25 agenti ...

Tumore della prostata. All'Ospedale di Marsala attiva la "Fusion Biopsy : 'La Fusion Biopsy è una tecnologia che consente di ottenere una diagnosi precoce e accurata del Tumore della prostata - ha spiegato Caldarera - la neoplasia maschile più diffusa nel mondo occidentale.

Morto Leo Cenci - simbolo della lotta al Tumore : Perugia, 30 gen., AdnKronos, - E' Morto stamattina in ospedale a Perugia Leonardo Cenci, che aveva fondato la onlus 'Avanti Tutta' per il sostegno ai malati di cancro. Cenci, malato da sei anni, era ...

Modella inglese sfigurata dalle terapie contro il Tumore - fidanzato la lascia via FB : Lavorava come Modella e come manager in un bar, oltre ad essere desiderata dagli uomini per la sua bellezza radiosa, eppure Emily ha conosciuto la delusione e il dramma poco prima di sposarsi. La 24enne originaria di York, nel Regno Unito, combatteva il cancro che le era stato diagnosticato nel febbraio del 2016 e le cure stavano lasciando i segni sul suo volto. Come se non bastasse, il suo compagno ha deciso di mettere fine alla relazione e lo ...

La data della tac al Tumore pubblicata da Francesco Chiofalo è cancellata : molte polemiche : Il povero Francesco Chiofalo, come sappiamo, si è dovuto sottoporre ad un importante intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello molto grande. Il ragazzo ha condiviso tutta la sua vicenda sui social, ma un servizio de "Le Iene" mostra un particolare che suscita grandi polemiche. Il mistero della data della tac al cervello di Francesco Francesco, detto anche "lenticchio", è un giovane di 29 anni, atletico e sanissimo. Anche per ...

Nuovi marcatori per il Tumore della prostata : il PSA plasmatico va in pensione? : Roma, 21 gennaio 2019 – Tutto si evolve velocemente e quello che fino a pochi anni fa sembrava essere una certezza viene prontamente cambiato e dimenticato . Questo avviene chiaramente anche in campo medico e scientifico. Negli ultimi tempi troviamo sempre più riferimenti sul web della inutilità del dosaggio del PSA plasmatico per la diagnosi [...]

C'è posta per te - Belen Rodriguez e il Tumore della nonna : "Quando avevo 18 anni..." : A C'è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5, il ritorno di Belen Rodriguez, ospite in studio insieme ai colleghi di Tu si que vales. Emozionata per la storia di Giulia e Matteo, due fidanzati che hanno lottato contro una grave malattia, l'argentina non ha potuto non ricordare una sua esperien

Francesco Chiofalo : oggi è intervenuta la madre dopo che qualcuno ha detto che lui ha marciato sul suo Tumore. Leggi il messaggio della madre : In questi giorni qualcuno sui social ha accusato Francesco Chiofalo di marciare sul suo tumore e di giocare con quanto gli è capitato. oggi è intervenuta la madre del ragazzo, che ha cercato di... L'articolo Francesco Chiofalo: oggi è intervenuta la madre dopo che qualcuno ha detto che lui ha marciato sul suo tumore. Leggi il messaggio della madre proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.