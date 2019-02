Trump tra migranti e sanità Ma torna l' ombra shutdown

Cena alla Casa Bianca tra numero uno Fed Jerome Powell e Donald Trump : Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il suo vice Richard Clarida hanno avuto una Cena informale alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump e il segretario al Tesoro Usa ...

I procuratori di New York che indagano su Trump si stanno concentrando sulla sua cerimonia inaugurale da presidente - scrive il New York Times : I procuratori federali di New York che indagano su Trump si stanno concentrando sulla sua cerimonia inaugurale da presidente, scrive il New York Times. Ieri è stato ordinato il sequestro di moltissimo materiale relativo alla cerimonia, fra cui anche «tutti

Donald Trump - sotto indagine lo "strano colorito" della sua pelle : quali trattamenti per il Presidente? : ... a quali trattamenti di bellezza di sta sottoponendo uno degli uomini più in vista del mondo? Ecco cosa è emerso. La pelle di Donald Trump è più arancione del solito: il New York Times indaga Il ...

Venezuela - Trump : 'Rifiutai di incontrare Maduro. L'uso della forza è un'opzione' : Non senza dimenticare di ringraziare per la 'solidarietà ricevuta dal mondo intero', rimarca citando New York, Madrid, Saragozza, Boston, Londra e anche 'Roma', così come 'Buenos Aires: il mondo ...

Putin risponde a Trump : anche la Russia sospende il trattato antimissili : «Abbiamo fatto di tutto per salvare il trattato Inf - spiega Lavrov - considerato il significato che ha per il mantenimento di una stabilità strategica in Europa e nel mondo. Abbiamo proposto agli ...

Trattato Inf - Putin accetta la sfida di Trump. E per l'Europa è allarme rosso : Lo "zar" risponde. E lo fa accettando sfida al riarmo imposta dal tycoon di Washington. Anche la Russia sospende la propria partecipazione al Trattato antimissili INF – "Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty"- che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, ...

Putin risponde a Trump : «La Russia sospende il trattato antimissili» : Anche la Russia sospende la propria partecipazione al trattato antimissili Inf che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall’accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i membri del governo che anche Mosca sospende l’accordo, che potrebbe essere cancellato tra sei mesi. Lo riporta la Tass. «Faremo come segue», ha detto Putin in un incontro con il ministro ...

Putin risponde a Trump - sospeso trattato sul nucleare : "Pronti a schierare nuovi razzi" : Ieri l'annuncio degli Stati Uniti del ritiro dall'accordo sulla limitazione delle armi nucleari Inf che, di fatto, sancisce l'intterruzione di un'alleanza che durava da tempo. Questa mattina la risposta del Cremlino.Per Mosca niente colloqui con gli UsaNiente colloqui sul disarmo con gli Stati uniti fino a quando Washington "non sarà diventata abbastanza matura da condurre un dialogo equo e significativo su un tema così importante". A ...

Anche Putin straccia il trattato sul nucleare dopo il ritiro di Trump : La Russia ha deciso di sospendere la sua partecipazione al trattato sulle forze nucleari intermedie (Inf) in seguito al ritiro Usa. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin. "I nostri partner americani hanno annunciato che sospendono la loro partecipazione all'accordo e lo facciamo Anche noi", ha affermato Putin.dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri ...

Trump sfida Putin : “Via dal trattato sui missili nucleari” : Sei mesi di tempo, dopodiché lo storico trattato anti-missili nucleari a medio raggio (Inf) diventerà carta straccia. Come atteso, ieri gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di sospendere l’accordo siglato nel dicembre del 1987 con la Russia. «Mosca lo ha violato per troppo tempo» attacca Donald Trump. «Dobbiamo reagire a questa minaccia» a...

Trump straccia lo storico Trattato sul nucleare con la Russia. Rischia di finire un'era di equilibrio anche per l'Europa : Tra accuse e contro accuse che non sembrano lasciare alcun margine di compromesso, Washington e Mosca si accingono a stracciare il Trattato INF, quello della famosa opzione "doppio zero" - niente armi nucleari "di teatro", a raggio intermedio, né ad oriente né ad occidente. Grazie a questo Trattato del 1987 si era brillantemente chiusa la gravissima crisi degli "euromissili" dei primi anni Ottanta - forse la più grave crisi ...

Trump e il ritiro dal trattato sulle armi nucleari : domani si potrebbe tornare al 1987 : Già lo scorso 4 dicembre, Donald Trump e il suo segretario avevano parlato dell'eventualità che gli Stati Uniti uscissero dal trattato sussistente con la Russia per quanto riguarda le armi nucleari. La scadenza data a Putin per la messa in atto di tale decisione è domani, sabato 2 febbraio. Aaltra scadenza stabilita da Trump riguarda il muro al confine col Messico, che in questo caso corrisponde al 15 febbraio. Cosa sta succedendo L’ultimatum ...

Trump vuol disdire il trattato sui missili a medio raggio. Torna la Guerra Fredda? : ... o 'Doomsday Clock', a soli due minuti dalla mezzanotte, cioè così vicino alla fine del mondo quanto lo era nel 1953, al picco della Guerra fredda . I russi - La Russia ha avvertito gli Stati ...

Dazi - Xi apre e scrive a Trump Trattative verso l'intesa finale : L'ultimo round di colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio, appena chiusosi a Washington, ha prodotto "importanti progressi" per la fase attuale e le due parti hanno avuto discussioni "schiette, specifiche e produttive". Lo riporta una nota della delegazione cinese rilanciata dai media di Pechino, come primo commento ufficiale sull'esito dette Trattative. Seguendo "l'importante consenso" ...