Travolto da valanga | muore scialpinista

Incidenti in Montagna : escursionista belga Travolto e ucciso da valanga : Uno snowboarder belga è stato travolto da una valanga a Livigno (Sondrio): il corpo del 24enne, sepolto da circa un paio di metri di neve, è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna della Stazione di Livigno intervenuti con il Sagf della Guardia di finanza. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. L'articolo Incidenti in Montagna : escursionista belga travolto e ...

Morto il giovane 17enne Travolto da una valanga sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige : E’ Morto il giovane di 17 anni, H.S., che oggi pomeriggio sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige era stato estratto vivo dopo essere stato travolto da una valanga . A perdere la vita un Alto atesino originario della Val Pusteria. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Dopo la copiosa nevicata di venerdi’ scorso il livello di pericolo valanghe sulle montagne Alto atesine e’ “forte” di grado 4 su ...

Travolto da una valanga - secondo morto in Alto Adige : secondo morto sulle montagne dell'Alto Adige. Uno scalatore è stato Travolto da una valanga mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. L'uomo è stato trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri ed è morto sul colpo.L'incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso ...