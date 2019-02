Trattato Inf | Putin ordina lo sviluppo di due nuovi missili

Ministri Difesa Paesi NATO discuteranno conseguenze della situazione su Trattato Inf - : I Ministri della Difesa dei Paesi della NATO pianificano di discutere le implicazioni per la sicurezza all'incontro di Bruxelles di metà febbraio a seguito della situazione che si è creata col ritiro ...

Trattato Inf - Putin accetta la sfida di Trump. E per l'Europa è allarme rosso : Lo "zar" risponde. E lo fa accettando sfida al riarmo imposta dal tycoon di Washington. Anche la Russia sospende la propria partecipazione al Trattato antimissili INF – "Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty"- che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, ...

Aria da Guerra Fredda : missili USA in Europa e anche Mosca esce dal Trattato INF : Dopo la definitiva uscita degli Stati Uniti dal trattato INF per la dislocazione dei missili sul territorio europeo, anche la Russia prende la stessa decisione. Per Putin, sino a quando non ci sarà la garanzia di un dialogo maturo al riguardo, sarà impossibile venirsi incontro. Trump però si dice convinto della necessità di nuovi trattati che coinvolgano anche paesi divenuti potenze nucleari come la Cina. Il rischio imminente, però, è che inizi ...

Inf - Cina : Contrari a ritiro Usa da Trattato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Putin : anche Mosca sospende Trattato Inf : 11.34 anche la Russia sospende la propria partecipazione al trattato antimissili Inf che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987,Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, che potrebbe essere cancellato tra sei mesi. La Russia svilupperà nuovi missili a breve e media gittata, anche ipersonici -ha detto ancora ...

Putin : anche Mosca sospende il Trattato antimissili Inf : ... se tali armi appariranno, né in Europa né in altre regioni delmondo, finché armi di tale tipo prodotte in Usa non appariranno nelle medesime regioni del mondo".

Gli Usa si ritirano dal Trattato Inf con la Russia sulle armi nucleari : Il segretario di stato americano, Mike Pompeo, ha annunciato il ritiro degli Usa dallo storico trattato Inf sulle armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov nel 1987. "La Russia ha ...

Usa si ritirano dal Trattato Inf : "La Russia ha violato gli accordi" : Infine nel testo si legge: ' Sarebbe una cosa fantastica per la Russia e gli Usa, sarebbe ottimo anche per il mondo '.

Armi nucleari - Usa confermano il ritiro dal Trattato Inf : “La Russia lo viola da sempre. Noi pronti a una nuova intesa” : Gli Stati Uniti si ritirano dallo storico trattato Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty sulle Armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e che pose fine alla Guerra Fredda. L’ufficializzazione, preceduta nelle scorse settimane dagli annunci di Donald Trump, è arrivata dal segretario di stato americano Mike Pompeo. La Nato ha fatto sapere di “appoggiare pienamente” la decisione. “La Russia ha violato ...

USA vicini all'uscita da Trattato Inf - Russia promette che non ignorerà eventuali minacce : Banalmente si potrebbe dire che Putin l'aveva detto. Appena qualche mese fa il presidente russo aveva messo in guardia gli Stati Uniti da un'eventuale uscita dal Trattato sugli accordi per i missili nucleari, promettendo che non avrebbe ignorato azioni dal sapore provocatorio. Adesso, puntualmente, Trump e i suoi sono pronti ad annunciare davvero l'abbandono degli Stati Uniti del Trattato INF, a cui dovrebbe seguire anche il dispiegamento di ...

Lavrov commenta posizione UE sulla risoluzione riguardo Trattato Inf - : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito la posizione dell'UE sulla risoluzione delle Nazioni Unite sul Trattato sull'eliminazione dei missili a raggio intermedio e a corto raggio , ...

USA prepara rapporto su risposte a violazioni russe di Trattato Inf - : Washington potrebbe elaborare misure legislative per una risposta militare alle presunte "violazioni" del Trattato INF da parte della Russia. Lo comunica RT con riferimento al rapporto del Centro di ...