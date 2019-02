Torna Scream Queens di Ryan Murphy? American Horror e Crime Story dureranno ancora a lungo

blogo

(Di martedì 5 febbraio 2019)Il colorato, vivace, sfrontato mondo dipotrebbe presto avere un nuovo ciclo di episodi?In un periodo storico in cui i revival, i reboot e i ritorni di vario genere vanno per la maggiore (basti guardare il progetto di finto documentario di Beverly Hills 90210) anche una serie flop comepotrebbe avere un nuovo ciclo di episodi. O almeno così lascia intendere su Instagram il suo creatore. La serie andò in onda su Fox per due stagioni e un totale di 23 episodi tra il 2015 e il 2016, ma, pur senza avere numeri esaltanti, divenne un cult-pop per i suoi personaggi sopra le righe, l'atmosfera ironica e sarcastica e la parodia del mondodipubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2019 11:00.