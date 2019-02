Terremoto nel Centro-Italia | scossa di magnitudo 3 6 nella zona dell’Aquila

Grecia : forte scossa di Terremoto nella notte - epicentro sulla costa di Kastrosikia. Tremori in Salento : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 5 febbraio 2019, esattamente alle 03.26, nel mar Ionio orientale in corrispondenza delle coste della Grecia . Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - Ministro Salvini : “Più poteri ai sindaci per snellire” : Matteo Salvini, a Campli, in Abruzzo ha parlato anche di ricostruzione post Terremoto, sottolineando che “non e’ possibile che a Teramo ci siano ancora 4mila persone fuori dalle abitazioni“. E’ necessario “dare piu’ poteri ai sindaci, per ricostruire, snellire, per accelerare. Ma sia ben chiaro prima vengono gli abruzzesi, prima vengono gli italiani e dopo vengono tutti gli altri paesi del ...