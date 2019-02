Tennis – Nadal infuriato | il matrimonio doveva restare segreto | il tennista risponde

Tennis - Nadal sposo entro fine anno con Maria Francisca Perello : Sì è fidanzato ufficialmente a Roma, durante una vacanza romantica a maggio. Dirà sì entro l'autunno a Maiorca. Rafa Nadal, 32 anni, sposerà molto presto la sua Maria Francisca Perello, sua fidanzata ...

Djokovic-Federer-Nadal - mai nessuno come loro. Così tre Tennisti hanno spazzato via generazioni di campioni : La migliore epoca tennistica di tutti i tempi. Sostenuta da molti in passato, questa investitura trova nell’Australian Open 2019 la sua ufficialità. Il settimo titolo a Melbourne di Novak Djokovic (record assoluto davanti a Roy Emerson e Roger Federer, fermi a quota sei titoli), arrivato al termine di una partita dominata contro Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3, equivale infatti al 15esimo trionfo del Grande Slam e al terzo posto solitario del ...

Tennis : Novak Djokovic è il migliore di tutti i tempi? Completezza di gioco e in vantaggio negli scontri diretti con Nadal e Federer : Gli echi della straordinaria prestazione nella finale degli Australian Open 2019 di Tennis contro Rafael Nadal (n.2 del mondo) si possono ancora avvertire distintamente. Il serbo Novak Djokovic ha scritto la storia a Melbourne, conquistando il suo 15° Slam in carriera e soprattutto stabilendo un record: l’unico giocatore a trionfare in Australia in sette occasioni, superando lo svizzero Roger Federer e l’australiano Roy ...

Tennis – Boris Becker ammette : “avrei voluto giocare contro Roger Federer - non con Nadal o Djokovic” : Boris Becker ha svelato un particolare aneddoto sulla sua carriera: al campione tedesco sarebbe piaciuto affrontare solo Federer dei 3 top player ai vertici del Tennis mondiale Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Berlino, Boris Becker ha rivelato il particolare desiderio di aver voluto giocare contro Roger Federer nel corso della sua carriera. Probabilmente per l’affinità sulla superficie erbivora, visti i ...

Tennis - Nadal : 'Non sono al livello di Nole - ma tornerò a vincere...' : '«E' incredibile il modo in cui ha giocato. Ma allo stesso tempo è vero che probabilmente fisicamente non ero in grado, di competere a quel livello,», ha detto Nadal. 'Cinque mesi senza competere, ...

Tennis - Djokovic vince l'Australian Open : Nadal battuto in finale : MELBOURNE - Novak Djokovic ha vinto per la settima volta in carriera l'Australian Open. Nella finale di Melbourne il serbo, numero uno del mondo, ha battuto in tre set lo spagnolo Rafael Nadal numero due Atp, in tre set: 6-3, 6-2, 6-3 il punteggio finale. Per Djokovic si tratta del 15esimo Slam della carriera, Nadal resta fermo a 17. La ...

Tennis : Djokovic domina Nadal e vince Open Australia : Novak Djokovic ha battuto con un gioco imperioso Rafael Nadal nella finale degli Open di Tennis d'Australia, e ha conquistato così il suo settimo titolo nel torneo di Melbourne. Punteggio finale per il serbo 6-3, 6-2, 6-3 ottenuto in sole due ore e 4 minuti: numeri che riflettono il suo dominio sul campo della Rod Laver Arena. Djokovic ha così ottenuto il suo quindicesimo titolo di Grand Slam e diventa il re negli annali del torneo, superando ...

