Tennis | Finali Coppa Davis 2019 | le possibili avversarie dell’Italia Scampato il

Tennis - Coppa Davis 2019 : definite le fasce per il sorteggio delle Finali. Italia in seconda fascia - evitate Spagna e Serbia : Sono state definite le fasce in vista del sorteggio delle Finali della Coppa Davis 2019 che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Le 18 Nazionali partecipanti agli atti conclusivi della più importante competizione a squadre sono state suddivise in tre fasce in base al ranking, verranno formati sei gruppi da tre formazioni ciascuno e sarà il sorteggio a definire la composizione dei vari gironi. ...

Tennis - Coppa Davis : ecco le teste di serie per le finali : ROMA - Sono state definite le sei nazioni che saranno teste di serie al sorteggio in programma giovedì 14 febbraio alla Real Casa de Correos di Madrid per i gironi della fase finale del World Cup di ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2019 : Kiki Bertens e Donna Vekic le finaliste del torneo russo : Saranno l’olandese Kiki Bertens e la croata Donna Vekic ad affrontarsi nella finale del WTA di San Pietroburgo (Russia). Sul cemento russo, l’orange (n.8 del mondo) ha superato nella partita più attesa la bielorussa Aryna Sabalenka (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Un match nel quale la tulipana si è sempre trovata a comandare lo score, costringendo la rivale ad inseguire. Nel primo ...

Tennis - Australian Open - Collins la prima semifinalista - si troverà di fronte Kvitova : Danielle Collins la prima semifinalista degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. La statunitense, numero 35 del ranking mondiale, ha sconfitto per 2-6, 7-5, 6-1, ...

Tennis : Nishikori finalista a Brisbane. Re Roger batte Zverev a Perth : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Il giapponese Kei Nishikori è il primo finalista del 'Brisbane International', torneo Atp 250 con un montepremi di 527.880 dollari in corso sui campi in cemento ...

La prima 'finalista' di Miss Italia è una Tennista romana che sogna uno Slam : Abituata a fare sport fin da bambina (mamma insegnante di educazione fisica, maestra di tennis), si allena per ore ogni giorno e partecipa a tornei internazionali. Studentessa, occhi verdi e capelli castani, m.1,80: è la ragazza che inaugura con il suo nome Miss Italia 2019, ottantesimo anniversario del concorso, ed è lei la "prima Miss dell'Anno". Susanna Giovanardi, 19 anni, romana, abitante in zona Eur, ...

Mubadala World Tennis Championship – Nadal ko - sorride Djokovic : domani le finali [GALLERY] : Tanto spettacolo in campo ad Abu Dhabi: oggi le sfide dei big ATP al Mubadala World Tennis Championship. domani la finale tra Djokovic e Anderson Grande spettacolo in campo oggi al Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione di Tennis che chiude definitivamente il 2018, dando il via alla stagione 2019. Dopo il derby tra sorelle, vinto ieri da Venus Williams su Serena, oggi è stato il turno degli uomini. Tanti i big in ...