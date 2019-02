TAV | Mit | analisi costi-benefici consegnata ad Ambasciatore francese Masset

TAV : Mit - analisi ad Ambasciata Francia : ANSA, - ROMA, 5 FEB - "Oggi il Mit ha condiviso con il Governo francese, nella persona dell'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, l'analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, ...

TennisTAVolo Europe 16 Cup 2019 : a Montreux trionfo tedesco. Vittorie di Dimitrij Ovtcharov e Petrissa Solja : trionfo tedesco a Montreux, in Svizzera, nella Europe Top 16 Cup di Tennistavolo: a vincere il torneo maschile è stato infatti Dimitrij Ovtcharov, mentre in quello femminile ha primeggiato Petrissa Solja. Qualificati per la World Cup di Chengdu oltre ai vincitori anche il bielorusso Vladimir Samsonov e l’altro tedesco Timo Boll tra gli uomini e la romena Bernadette Szocs e l’austriaca Sofia Polcanova tra le donne. Nella finalissima ...

Di Maio : 'Sulla TAV tiro dritto - il Mit dice che l'analisi costi-benefici è negativa' : 'Sono io il ministro che tira dritto perché qui c'è una cosa che qualcuno vuole fare e che il Movimento Cinque Stelle non vuole fare': così il vice premier, Luigi Di Maio, all'Aquila, rispondendo ai ...

Di Maio : "Sulla TAV tiro dritto - il Mit dice che l'analisi costi-benefici è negativa" : “Sono io il ministro che tira dritto perché qui c'è una cosa che qualcuno vuole fare e che il Movimento Cinque Stelle non vuole fare”: così il vice premier, Luigi Di Maio, all'Aquila, rispondendo ai cronisti a margine di una manifestazione elettorale a sostegno della candidata del Movimento cinque stelle, Sara Marcozzi. “Quello che ribadisco è che andiamo avanti su quelle cose su cui siamo d'accordo e non mettiamoci a parlare su quelle ...

TAV - fonti Mit : 'Verso conclusioni molto negative' - Di Maio : 'Ridimensionare l'opera? Una supercazzola' : ... di procedere alla decisione finale non sulla base di sensibilità personali o di una singola forza politica. Il contratto di governo prevede una 'revisione' del progetto. Abbiamo interpretato questa ...

TAV - fonti Mit : 'Verso conclusioni molto negative' - Conte accelera : il no è vicino - Salvini rilancia con un 'piano Marshall' : ... di procedere alla decisione finale non sulla base di sensibilità personali o di una singola forza politica. Il contratto di governo prevede una 'revisione' del progetto. Abbiamo interpretato questa ...

TAV - fonti del Mit : "Si va verso conclusioni negative" : Le differenze tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Tav sono molte. Troppe. E mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea l'importanza di questo progetto, Alessandro Di Battista alza i toni, dicendo che l'alta velocità è inutile e che, letteralmente, il leader leghista deve smetterla di rompere i c.... E poco può mediare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto dopo che dal ministero delle Infrastrutture e dei ...

TAV - è scontro. Di Maio : «Non si fa». E dal Mit trapela : «Analisi costi-benefici negativa» : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c'è...

TAV - "Impatti limitati per la Svizzera" : Impatto limitato in Svizzera La politica portata avanti nella Confederazione, favorevole alla realizzazioni di importanti e costose infrastrutture ferroviarie allo scopo di promuovere il ...

Ponte Morandi. Interrogato l’ex ministro Maurizio Lupi : “I controlli spetTAVano al Mit”. : C’è sempre qualcun altro, in Italia, a cui spetta fare le cose. Qualcun altro a cui rimandare le competenze. Qualcun altro responsabile. Oppure, alla fine, mancano i soldi o il personale. In ogni caso, non si sa mai chi deve controllare chi. L’Interrogatorio dell’ex ministro dei Trasporti Maurizio Lupi con i pm di Genova, ieri, lo dimostra ancora una volta. Due anni cruciali A chiamarlo in causa, lo ricordiamo, era stato l’ex ministro Antonio Di ...

Milano - assaltano il porTAValori con mitra e passamontagna : guardie giurate in ginocchio e a mani alzate. Il video : La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano nei confronti di sette persone per l’assalto a un portavalori avvenuto il 10 ottobre 2016 a Bollate, in provincia di Milano, che fruttò un bottino di oltre 4 milioni di euro in gioielli. L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano con la collaborazione dei colleghi di Foggia e del gabinetto regionale della Polizia Scientifica del capoluogo ...

Australian Open 2019 : Seppi-Tiafoe e Fabbiano-Dimitrov - sognando un derby agli otTAVi : Ci sono due italiani che andranno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale degli Australian Open 2019. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano scenderanno in campo nella notte rispettivamente contro Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov per provare a conquistare un posto tra i migliori sedici del primo Slam dell’anno. Seppi sta vivendo un inizio di stagione veramente eccezionale. Due belle e convincenti vittorie contro Johnson e Thompson, ...

TAV - le alternative proposte dal Comitato : Il Comitato ricorda a politica e governo che le idee e i progetti ci sono, creerebbero molti posti di lavoro sia in fase di cantierizzazione, sia successivamente e si contribuirebbe in maniera ...

Lazio - cori razzisti e antisemiti dalla curva. Il porTAVoce del club : 'Condanniamo - ma attenzione a psicosi mediatica' : cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono ...