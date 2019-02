ilfattoquotidiano

: Tav, il ministero dei Trasporti consegna l’analisi costi-benefici all’ambasciata francese: “A breve un incontro bil… - fattoquotidiano : Tav, il ministero dei Trasporti consegna l’analisi costi-benefici all’ambasciata francese: “A breve un incontro bil… - GjanFabjo : RT @fattoquotidiano: Tav, il ministero dei Trasporti consegna l’analisi costi-benefici all’ambasciata francese: “A breve un incontro bilate… - Cascavel47 : Tav, il ministero dei Trasporti consegna l’analisi costi-benefici all’ambasciata francese: “A breve un incontro bil… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ildelle Infrastrutture hato l’analisiall’ambasciatore francese in Italia e sta preparando un incontro bilaterale con il governo di Parigi per discutere del progetto Tav. La mossa delguidato da Danilo Toninelli rientra – come spiega lo stesso dicastero dopo ladel dossier a Christian Masset – nell’iter concordato con l’omologa francese Elisabeth Borne.Si tratta, spiega il Mit in una nota, del “punto di partenza di un’interlocuzione tra i due esecutivi” al quale seguirà “a breve” un “incontro bilaterale” che verrà fissato tra i due ministri. Sempre nelle stesse ore, il gruppo di lavoro che ha partecipato all’analisi, guidato dal professore Marco Ponti, si è riunito a Roma.A confermarlo è stato l’esperto die docente ...