Tav | consegnata a Parigi l' analisi costi-benefici

ilgiornale

: Tav, l'analisi costi-benefici consegnata al governo francese - eziomauro : Tav, l'analisi costi-benefici consegnata al governo francese - IzzoEdo : RT @LaStampa: Tav, analisi costi-benefici consegnata al governo francese - NotizieIN : Tav,consegnata a Francia costi-benefici -

(Di martedì 5 febbraio 2019) "Oggi il Mit ha condiviso con il governo francese, nella persona dell'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, l'sul progetto Tav Torino-Lione, come concordato dai Ministri Borne e Toninelli, prima della sua validazione e pubblicazione da parte del governo italiano".A dirlo è il ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato da Danilo Toninellli, "È il punto di partenza di un'interlocuzione tra i due esecutivi", spiegano ancora dal dicastero, "A breve sarà fissato un incontro bilaterale".Se l'Italia sceglierà di non realizzare la Tav Torino-Lione, perderà circa "1,8 mld" di euro di fondi Ue, avvisa intanto l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini all'Adnkronos. Che sottolinea come a questi fondi vadano aggiunti "i danni, ad oggi non quantificabili, che l'Italia dovrà pagare alla Francia, socia della Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin, joint ...