Tassa patrimoniale Italia | ci sarà nel 2019? Gli ultimi aggiornamenti sono rassicuranti

Salvini dice 'no' alla Tassa patrimoniale ed è favorevole alla Tav : Il vicepremier Salvini, ospite del programma di Rai 3, Mezz'ora in più, ha parlato di temi importanti: l'ecotassa, le pensioni, la Tav e la tassa patrimoniale. Il leader leghista ha dichiarato di essere contrario alla tassa patrimoniale perché gli italiani, da sempre grandi risparmiatori, non devono pagare per ciò che hanno accantonato per anni e per la casa in cui vivono. Salvini ha sottolineato che si pensa alla patrimoniale quando vengono ...