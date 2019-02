SuperG maschile | Mondiali sci 2019 6 febbraio | orario d’inizio e come vederlo in tv e

Sci Alpino – In pista il SuperG maschile : la start list della gara di Kitzbühel : Si torna in pista a Kitzbühel: alle 13.30 il superG con cinque italiani. Paris a caccia del bis con il numero 15, Innerhofer ha il 19 Si torna sulla Streif a Kitzbühel con il superG che scatta alle 13.30 (diretta tv su Eurosport e Raisport). Dominik Paris, reduce dal trionfo in discesa, sarà il primo azzurro a partire con il numero 15. Christof Innerhofer ha il 19, Matteo Marsaglia il 29, poi tocca a Matti Casse (35) e Alexander Prast ...

Sci alpino - otto gli azzurri al via nel SuperG maschile di Bormio : Innerhofer partirà per primo : Innerhofer aprirà il SuperG di Bormio, al via con il pettorale numero 1. Paris partirà per sedicesimo, in gara otto azzurri Sarà Christof Innerhofer ad aprire le danze nel SuperG di Bormio che si terrà sabato 22 dicembre alle ore 11.45 (diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1). Dopo il secondo posto ottenuto in discesa sulla Stelvio, all’azzurro, che nella specialità fa parte del primo gruppo essendo decimo nella start list, è toccato il ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Gino Caviezel vince il SuperG maschile. Ottavo Alexander Prast : Lo svizzero Gino Caviezel ha vinto il SuperG di Coppa Europa a Zauchensee. Il velocista elvetico ha chiuso con il tempo di 1’10”02, precedendo di cinque centesimi il connazionale Stefan Rogentin e il francese Roy Piccard, entrambi secondi a pari merito. Distacchi davvero risicati tra gli atleti, visto che in quarta posizione a 9 centesimi ci sono i due austriaci Stefan Babinsky e Raphael Hasser, che si posizionano entrambi in quarta ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i gruppi di merito aggiornati dello slalom gigante maschile e del SuperGigante femminile : Sono stati aggiornati i gruppi di merito del gigante maschile e del supergigante femminile dopo le ultime gare della Coppa del Mondo di sci alpino in Val d’Isère e a St. Moritz: per quanto concerne gli uomini Manfred Moelgg resiste tra i 15 mentre si avvicina Riccardo Tonetti, bravo a scavalcare anche l’altro azzurro Luca De Aliprandini. Tra le donne invece ci sono tre azzurre tra le dieci, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia ed ...

Sci alpino - va in scena a Beaver Creek il SuperG maschile : assente Peter Fill dopo la caduta di venerdì : A Beaver Creek è il giorno del superG: sette gli azzurri al via, ma non ci sarà Peter Fill per via della caduta di venerdì A Beaver Creek è il giorno del superG, programmato per le 19 ora italiana. Saranno in sette gli azzurri al via. Il primo a partire sarà Dominik Paris con il 6, Poi Christof Innerhofer con il 20 e Emanuele Buzzi con il 24. Quindi Mattia Casse e Matteo Marsaglia, rispettivamente con il 42 e il 43, Luca De Aliprandini con ...