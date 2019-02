Superbowl | l' anello è ancora dei Patriots E Brady raggiunge Jordan nella leggenda

ilgiornale

: NFL: '199-6' Tom #Brady è sempre il migliore, dal draft al sesto anello - FOXSportsIT : NFL: '199-6' Tom #Brady è sempre il migliore, dal draft al sesto anello - fabiocp88 : Superbowl di grandi botte e basta, ma ciò che conta è che Brady debba passare all'altra mano per mettere l'ultimo anello -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Sempre loro, in un modo o nell'altro. Sempre i New England, vincitori del Super Bowl per la sesta volta in 17 anni: 13-3 ai Los Angeles Rams, con la chiusura temporanea di un cerchio perché il loro primo titolo, nel 2002, era stato conquistato nello stesso giorno e contro la stessa squadra, all'epoca situataa St.Louis.Per il coach Bill Belichik e il quarterback Tomsei anelli, come Michael, giocatore a cui fino a questo momento era istintivamente associato un traguardo del genere. Certo, MJ è sempre stato premiato come miglior giocatore delle finali Nba vinte con i Chicago Bulls, mentrelo è stato quattro volte, lasciando l'onore negli altri due casi a ricevitori come Deion Branch e (l'altroieri) Julian Edelman, che sono giocatori a cui lancia il pallone, per cui la sua mano c'è sempre. È vero però che il successo dei Pats è stato firmato dalla ...