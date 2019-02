Superbike | ieri è stato presentato il team Ducati-Aruba it

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) A diciotto giorni dall'inizio del Mondialesulla favolosa pista di Philip Island in Australia,mostrano alla stampa e agli appassionati la nuovissimaPanigale V4 R, che tutti sperano possa interrompere il monopolio di Rea e della Kawasaki.Inizia una nuova era Da questa stagionedisputerà il Campionatocon la Panigale V4 R: è finita l' epoca del motore bicilindrico e comincia l'era del quattro cilindri anche per. Si tratta di un cambiamento storico per la casa bolognese, che da questa stagione avrà a disposizione una moto completamente nuova, ma dotata di un grandissimo potenziale (ben 221 cavalli), già intravisto nei recenti test in Spagna e Portogallo.Durante la presentazione erano presenti tutti i verticie l'amministratore delegato di, Stefano Cecconi. Quest' ultimo si è detto entusiasta della nuova stagione ...